Nieuw boek van Michel van der Linden uit Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Michel Vallier, pseudoniem voor Michel van der Linden, heeft een fantasyboek geschreven: 'Meesterdromer'. Het is vrijdag 20 december verschenen bij Uitgeverij Boekscout.

Het verhaal gaat over Jack Priest. Hij is zijn leven als illustrator van beeldende kunst zat. Eigenlijk is hij het hele leven zat. Inmiddels gescheiden, nauwelijks vrienden, alcoholist en werkeloos, besluit hij te stoppen met zijn leven.

Mysterieuze koningin

Net als hij met zijn roeiboot het meer op wil varen om zijn leven te eindigen, en dronken uit de boot valt, wordt hij gered door een jonge vrouw met een zeer opvallend uiterlijk. Jack besluit om zijn leven nog een dag te rekken en gaat op zoek naar deze mysterieuze vrouw. Hij vindt haar en komt in de wereld van de Federatie van Lidstaten met zijn al net zo mysterieuze koningin en merkt dat zijn 'toevallige' ontmoeting helemaal niet zo toevallig was.

Over de auteur

Michel Vallier (pseudoniem van Michel van der Linden) werd geboren op 2 oktober 1967 in Schiedam. Op jonge leeftijd schreef hij al verhalen na deze eerst als een film in zijn hoofd af te spelen. Als kind was hij het liefst alleen op zijn kamer met al zijn verhalen, welke hij, na het schrijven, zelf ging illustreren.

Illustreren

Na de middelbare school ging hij naar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, waar hij model/portretten heeft gestudeerd. Daarna is hij zich meer gaan richten op het tekenen en illustreren. Maar het schrijven bleef lokken, en in 2002 schreef hij zijn eerste lange verhaal 'Meesterdromer'.

Inmiddels liggen er van dit verhaal acht vervolgverhalen klaar, en zijn er van diverse personages aparte verhaallijnen geschreven. Het doel van Michel is om al deze verhalen uit te geven, omdat, zoals hij het zelf verwoordt, 'deze verhalen het verdienen om te worden gelezen'.

Boekgegevens

'Meesterdromer - Priest' telt 270 pagina's. De verkoopprijs is 21,99 euro, inclusief verzending in Nederland en België. ISBN: 9789463898621.

Klik hier om het boek te bestellen via de website van Boekscout.