BizAwards waardeert en verbindt

ALTENA • BizAwards Altena, de ondernemersverkiezing in Altena, draait achter de schermen op volle toeren.

In de opmaat naar de uitreiking van twee prachtige Awards trekt een team van vier personen het karretje: Cor Spek, Piet Hartman, Henri Verhagen en Frans van der Wiel (foto van rechts naar links). Stuk voor stuk zijn de heren diep gemotiveerd om opnieuw een succesvolle (derde) editie op poten te zetten. Wat zijn hun drijfveren?

Schitterend

Cor Spek (TekstAtelier bureau voor marketingcommunicatie) is één van de partners achter BizAwards Altena. Netwerkmarketeer Spek vertelt wat hem drijft: "Een bedrijvige regio als de gemeente Altena herbergt een schat aan ondernemerschap. Innovatie, creatieve en gedreven mensen die iedere dag keihard aan de gang zijn. Het resultaat daarvan mogen ze best een keer laten zien. Als je daarnaast mensen wilt verbinden, doe je dat door elkaar te waarderen. Met ondernemers en door ondernemers. Ik geloof in de kracht van netwerken. Drie voormalige gemeenten, één Altena. BizAwards Altena is het podium waarop al die draden samenkomen. Ik vind dat schitterend."

Op de bühne

Streekgenoot Piet Hartman uit Nieuwendijk is oud-dagbladjournalist en schrijver van drie bijzondere streekboeken.Te weten: Zalm Vernomen (1995), Streekgenoten (2014) en Familiebedrijven, de Kracht van Altena (2019). "Wij hebben in Altena prachtig ondernemerschap. Bedrijven met streekallure, nationale allure en internationale allure. Ze zijn de motor van Altena, iets om trots op te zijn. Om die reden kwam het boek er dat de verbazingwekkende wordingsgeschiedenis beschrijft van 22 bedrijven. Om dezelfde reden draag ik mijn bescheiden steentje bij aan BizAwards Altena. Bijzonder ondernemerschap mag gezien worden. Dat moet Altena koesteren. Op de bühne met die bedrijven!"

Offline vieren

Henri Verhagen (online marketing bureau HV Media) is de derde partner achter het ondernemersevent. De internetmarketingspecialist legt uit: "Als partner ondersteunen wij dit evenement en helpen wij met de organisatie. Als online marketing bureau ondersteunen wij dagelijks lokale ondernemers met hun online succes. Het is mooi om dit ondernemerssucces ook offline te mogen vieren. Altena is een bijzonder ondernemende regio. Het is mooi om deze regio, die over het algemeen toch wel bescheiden is, één avond in het zonnetje te zetten. We mogen trots zijn op ons mooie ondernemende Altena met al die diverse duurzame, innovatieve en creatieve bedrijven."

Gunnen

Frans van der Wiel (Kontakt Mediapartners) draait voor de tweede keer mee met BizAwards Atlena: "Als mediapartner doen wij graag mee aan dit event. Ons motto is: "Met Kontakt Mediapartners bereik je het!" Anders gezegd: Samen kom je verder. Die vlag dekt natuurlijk ook de lading van BizAwards Altena. Door samen te werken en door elkaar succes te gunnen, ontstaan mooie initiatieven waarmee je verder komt. BizAwards Altena is daar een schitterend, grensoverstijgend voorbeeld van. Daar maken wij met onze media graag deel van uit en investeren met plezier onze tijd en energie."