Meeuwen staat stil bij bombardement uit 1944

MEEUWEN • Een plaquette moet in Meeuwen de blijvende nagedachtenis worden aan een bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Stilstaan bij een belangrijke oorlogsgebeurtenis in je eigen dorp. Meeuwen doet het op oudjaarsdag. Dan is het precies 75 jaar geleden dat geallieerde jachtbommenwerpers het dorp met de grond gelijkmaakte.

Om de herdenking vast te houden wordt er in de voorgevel van het dorpshuis van Meeuwen een plaquette onthuld door Sina Vos, één van de inwoners van Meeuwen die zelf de oorlog bewust meemaakte. Toen de bommenwerpers haar dorp plat gooide was Sina Vos dertien jaar oud. De gebeurtenis op 31 december 1944 is niet bij iedereen bekend.

"Er zijn een heleboel mensen die niet eens weten dat Meeuwen gebombardeerd is. Het is eigenlijk nog niet op deze manier herdacht. Steeds meer mensen die er nog iets van afweten zie je wegvallen en omdat 75 jaar een soort kroonjaar is, willen we er bij stilstaan", vertelt Adri Burghout, bestuurslid van Oorlogsmuseum Veen en inwoner van Meeuwen.

Duitsers

Het bombardement van Meeuwen vond destijds plaats, nadat alle inwoners al geëvacueerd waren. Burghout heeft onderzocht op welk tijdstip de bommen zijn neergegooid. "De drie squadrons zijn niet van dezelfde vliegvelden opgestegen", is de conclusie van Burghout. "Ze zijn vanuit het Belgische Deurne en in Maldegem de lucht ingegaan. Het bombardement moet tussen 15:45 en 16:05 uur hebben plaatsgevonden. Nee, er waren geen inwoners meer aanwezig. Misschien wel Duitsers."

Behalve de onthulling van de plaquette is er ook een foto-expositie in de hervormde kerk van Meeuwen. Foto's van Meeuwen voor en na het bombardement. "Er worden bekende foto's getoond, maar ook die voor veel mensen nieuw zijn", vertelt Burghout.

Tentoonstelling

De foto-tentoonstelling wordt gecombineerd met de jaarlijkse oliebollenverkoop van de kerk en de expositie is op 30 en 31 december geopend. De herdenking in Meeuwen wordt gefaciliteerd en financieel ondersteund door Stichting Oorlogsmuseum Veen. "Onze stichting wil de oorlog visueel maken, zodat er een beeld ontstaat bij het alleen lezen over de oorlog. En als je weet wat oorlog inhoudt, zie je de vrede in een ander beeld", zegt Burghout.

Oorlogsmuseum Veen is gevestigd aan de Witboomstraat en het bestuur hoopt in de toekomst op gepaste momenten in andere kernen van de voormalige gemeente Aalburg nog meer aandacht aan de Tweede Wereldoorlog te gaan schenken.

De onthulling van de plaquette in Meeuwen vindt plaats op oudjaarsdag om 15:55 uur, het tijdstip van de aanval. Het dorpshuis zal vanaf 15:00 uur geopend zijn en om 15:30 uur zal de bijeenkomst officieel worden gestart.