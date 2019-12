Burgemeester sluit kassencomplex in Veen

VEEN • Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft donderdag een kassencomplex aan de Tuinstraat in Veen voor drie maanden gesloten.

Lichtenberg heeft dit gedaan uit 'ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde'.

Waarop die vrees precies gebaseerd is, is niet bekend. De gemeente doet op dit moment geen verdere uitspraken over het besluit.