Aart en Anja de Joode: 'Het is geen liefde, maar een afwijking'

WOUDRICHEM • Woerkumers vanuit het hele land stromen op 29 december toe om herinneringen op te halen.

Aart en Anja de Joode verzorgen op 29 december in 't Rondeel weer een fotopresentatie met het thema: 'Oud Woerkum voor 1970'. Sinds een aantal jaar geven ze jaarlijks een fotopresentatie in samenwerking met Kim en Karin Hak van 't Rondeel.

"Dit jaar maken we een wandeling door Oud Woerkum", vertelt Aart. Samen met zijn vrouw Anja verzamelt hij al decennia lang foto's van alles wat met 'zijn' vestingstadje te maken heeft. Waar die liefde voor het verzamelen van oude foto's en ansichtkaarten vandaan komt? "Het is geen liefde, het is een afwijking", zegt Anja.

Perfecte plaatje

Al sinds hun verkeringstijd struinen Aart en Anja samen verzamelbeurzen af, op zoek naar dat ene perfecte plaatje. Op een beurs in Den Bosch deed zich 30 jaar geleden een buitenkansje voor. "Een handelaar riep ons en legde vier prachtige foto's voor ons neer, waar vroeger ansichtkaarten van gemaakt werden. Ik moest er 350 gulden voor aftikken."

Aart straalt als hij eraan terugdenkt. Aart en Anja besloten de foto's mee te nemen, maar keerden wel direct huiswaarts. Hoewel er geen vast bedrag voor stond om op de beurs te spenderen; het budget was er even doorheen. En met het toenemen van de prijzen voor de ansichtkaarten – voor een beetje fotokaart betaal je tegenwoordig al snel 80 euro – besloten Aart en Anja om op een andere manier met hun verzameling om te gaan.

Fotoalbums

Ze lieten de mensen zien wat ze hadden. "Nog niet met de website, maar door hier en daar een presentatie te geven met fotoalbums," vertelt Aart.

"Nu is het allemaal digitaal. We scannen foto's die we te leen krijgen en het album geven we binnen een week terug. Soms met een kopietje van de foto. We vragen de mensen dan of ze op het kopietje willen schrijven wat er opstaat. We vragen ze of ze weten wanneer de foto gemaakt is en of ze er iets bijzonders aan zien. " Zo breidt de verzameling nog steeds uit.

Met de wandeling door het oude Woudrichem laat Aart zo'n 200 foto's uit zijn collectie zien. "We beginnen achteraan op de Oudendijk aan het Lage Eind."

Melkkar

Aart toont de eerste foto uit de presentatie. "Dit is een hele oude mevrouw en dit is een melkkar, daar gingen ze melk mee venten. Daar begint het verhaal." Via de Oudendijk, café het Vinkenestje op de dijk en de Burgemeester van der Lelystraat volgen de bezoekers Aart richting de vesting. Bij iedere foto vertelt hij het verhaal erachter.

Wie nieuwsgierig is of hij of zij bekenden kan ontdekken of wil zien hoe Woudrichem er vroeger uitzag is welkom op 29 december om 14:00 in 't Rondeel in Woudrichem. De middag duurt tot 17:00 uur.

Marianne van de Werken