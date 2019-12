Regionaal debattoernooi Altena College smaakt naar meer

SLEEUWIJK • Het Altena College organiseerde voor het eerst een regionaal debattoernooi. Het was een succes, maar: "Het zou leuk zijn als de volgende keer meer scholen meedoen."

Debatteren krijgt een steeds prominentere plek binnen het Altena College. Vier jaar gelede werd binnen de Sleeuwijkse middelbare school een debatclub in het leven geroepen en die is eigenlijk 'best wel succesvol', omschrijft docent Willem-Jan van Klinken. "We doen het goed op de toernooien. Dit jaar werd ons team nog debatkampioen van de Benelux en op 18 januari staan we in de finale van het Nederlands kampioenschap."

DebatUnie

Dus het was niet eens zo gek dat het Altena College door Rob Honig, voorzitter van de DebatUnie uit Leiden, gevraagd werd om een regionaal debattoernooi te organiseren. Van Klinken benaderde scholen uit de 'wijde omgeving' en op de bewuste donderdag verschenen teams van zes middelbare scholen uit o.a. Waalwijk en Leerdam in Sleeuwijk aan de start.

"Uiteindelijk hebben in totaal meer dan 60 leerlingen meegedaan", zegt Van Klinken. De winst ging die dag naar het Heerenlanden College uit Leerdam. Het Altena College deed zelf overigens niet mee, maar ziet als organisator wel brood in een nieuwe editie van het regionale debattoernooi. "Dan zou het wel heel leuk als meer scholen mee willen doen , luidt de oproep uit Sleeuwijk.

18 januari maakt het Sleeuwijkse debatteam dus wél zijn opwachting in de finale van het NK debatteren, in Nijmegen. "Een ontzettend prestigieuze wedstrijd", weet Van Klinken. "Alleen de allerbeste scholen doen hier aan mee."