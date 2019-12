'Sikhs hebben tientallen namen voor God'

WOUDRICHEM • Kinderen noemen hem sinterklaas. Nirmal Singh kan erom lachen. Maar: 'Ik heb liever dat mensen weten wie ik ben.'

Nirmal Singh draagt zijn lange haar in een tulband, met in het midden een houten kam. Onder zijn kleding draagt hij een kleine, overigens wettelijk toegestane, dolk en een wijde onderbroek.

De dolk is opvallend voor een aanhanger van een geloof dat woede en agressie scherp veroordeelt, maar het symbool stamt uit de tijd dat de sikhs uit het Midden-Oosten met geweld onderdrukt werden door de moslimheersers. Tijdens de periode van de vijfde goeroe (leermeester, red.), Goeroe Arjan, in de tweede helft van de zestiende eeuw waren de sikhs het zat, vertelt Nirmal.

"God heeft ons opgedragen dat we elkaar als mensen de ruimte moeten geven. Maar als praten uiteindelijk niet meer helpt, mogen sikhs naar hun wapen pakken."

Aan zijn rechterarm glinstert een 'kara': een metalen band die symboliseert dat een sikh geen slechte daden verricht. Nu hij inmiddels alweer drie jaar met pensioen is voelt hij zich wat meer op zijn gemak om met zijn uiterlijk te laten zien dat hij sikh is.

Hak in Giessen

Niet dat zijn geloof in zijn werkende leven - Nirmal werkte 37 jaar bij Hak in Giessen - ooit een probleem is geweest. Dromend van een beter leven vertrok hij rond de jaren 80 uit India en kwam hij in 1977 in Amsterdam en later in Giessen terecht.

Bij Hak werkte hij zich van productiemedewerker op tot teamleider en uiteindelijk zelfs tot productieleider. Gezien zijn functie vond hij het moeilijk om zich volgens de kenmerken van het sikhisme te kleden. Het zegt iets over zijn betrokkenheid bij het bedrijf. "Ik heb bij Hak altijd gedacht dat het mijn eigen bedrijf was", zegt hij. "Hak is in alle opzichten een goed bedrijf."

Om in Giessen snel te kunnen aarden - 'weinig mensen in het dorp spraken Engels' - en zich de taal eigen te maken kocht Nirmal meteen een woordenboek en verrijkte hij zijn Nederlandse woordenschat bijvoorbeeld dankzij Teletekst. Ook werd hij bij zijn dorpsgenoten uitgenodigd voor een kopje koffie.

Tolerant en behulpzaam

"De mensen in Giessen zijn een goed volk. Tolerant en behulpzaam. Ik heb nooit een nare ervaring gehad. In Woudrichem trouwens ook niet."

Daar woont hij nu zo'n 30 jaar aan het Baarsplein, samen met zijn vrouw Bhupinder en dochter Harkeerat. Zijn zoon Indervir woont en werkt in Shanghai. Op straat wordt Nirmal nog wel eens gezien als moslim en door zijn karakteristieke witte baard wordt hij door kinderen wel eens sinterklaas genoemd. Hij kan erom lachen. "Want vanwege mijn geloof zie ik er ook niet uit als de doorsnee Nederlander. Maar ik heb liever dat mensen weten wie ik ben."

Marcel Fränzel

Daarom overhandigde hij waarnemend burgemeester Marcel Fränzel in oktober een door hemzelf uitgebrachte vertaling van 'Jap ji Sahib', geschreven door Goeroe Nanak, stichter van het sikhisme, geboren in 1469. Hij is de eerste van tien goeroes van de sikhs.

Het is een gebed aan het begin van de 'Goeroe Granth Sahib', het heilige boek van de sikhs, dat in totaal uit 1430 pagina's bestaat en waaraan naast verschillende goeroes ook moslim- en hindoeheiligen aan hebben bijgedragen. De sikhs vereren een exemplaar van de Goeroe Granth Sahib als een levende goeroe.

"Ik wilde de burgemeester laten zien dat er ook sikhs in zijn gemeente wonen en hem kennis laten maken met mijn geloof." Wie met Nirmal over het sikhisme praat komt niet alleen veel te weten over de goeroes een het heilige boek, maar ook over de drie basisprincipes van het geloof: Op een eerlijke manier je geld verdienen, altijd God in gedachten houden en delen met de mensen die dat nodig hebben.

Sikhtempel

Voor de sikhtempel in Rotterdam begeleidt Nirmal een onderwijsproject voor kinderen in India. "Maar ook als hier in Woudrichem mensen aan mijn deur komen en mij om hulp vragen, zal ik alles doen om ze te helpen." Gebruikelijk is dat een sikh tien procent van zijn inkomen deelt, net als verwacht wordt dat hij tien procent van zijn tijd aan God denkt.

Daarom staan veel sikhs 's morgens vroeg op, om te lezen en te mediteren en zo de aanwezigheid van God te ervaren. "Dat lukt beter als het rustig is om je heen", legt Nirmal uit. Elke sikh en in elke sikhtempel ter wereld wordt het gebed afgesloten met de woorden: 'In uw wil het welzijn van alles en iedereen mag overheersen'.

Waheguru

Voor sikhs is het belangrijk om in gedachten te houden dat 'Waheguru' (een woord uit de taal Punjabi, waarmee sikhs de schepper aanduiden, red.) altijd en overal aanwezig is. "De wereld is als een 3D-schilderij en God zit er zelf in", beschrijft Nirmal. Overigens is de naam God voor de sikhs ook niet aan strikte regels gebonden. "Christenen noemen hem God, moslims zeggen Allah. We bedoelen allemaal hetzelfde. Wij hebben tientallen namen voor hem, want een geliefde kun je noemen hoe je wil. Met de naam verandert hij niet."

Nog zo'n vorm van gelijkheid is dat in het sikh-geloof mannen en vrouwen gelijke rechten hebben. En dan zijn er nog de vijf kwaden egoïsme, woede, hebzucht, gehechtheid en lust, die een sikh verplicht is om te verslaan en zo de muur tussen hem en God te slechten. "Het sikhisme is erop gericht om goede mensen te creëren, daar gaat het om."

Tom Oostra