Jeugdbrigadiers De Parel helpen bij oversteken

GIESSEN-RIJSWIJK • Twintig kinderen uit groep 8 van basisschool De Parel in Giessen-Rijswijk zijn sinds kort als jeugdbrigadier actief.

Samen met de volwassen verkeersbrigadiers vormen ze tweetallen die de jongere leerlingen helpen oversteken over de Parallelweg. Met deze inzet van de jonge brigadiers kan het rooster weer mooi worden ingevuld. Iedereen heeft er baat bij: de jongere kinderen steken veilig over en voor de kinderen uit groep 8 is het heel leerzaam om zo met het verkeer om te gaan.

Wethouder Hans Tanis kwam langs op de school om de jeugdbrigadiers een compliment te geven voor hun inzet.