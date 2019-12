'De Boom' in Sleeuwijk levert 270 pakketten af

SLEEUWIJK • De Boom in Sleeuwijk - een idee van Vrije Evangelische Gemeente De Burcht - heeft zaterdag in totaal 270 pakketten afgeleverd door heel Altena.

Ruim 80 vrijwilligers maakten dit mogelijk. Ze begonnen zaterdagochtend met het inpakken van de pakketten en bezorgden die uiteindelijk kris kras in heel Altena.

Vooraf was het onbekend wie de actie had opgestart, maar de actie bleek een initiatief van de Vrije Evangelische Gemeente De Burcht in Sleeuwijk, een kerk met vele jonge gezinnen die inmiddels een heuse regiofunctie krijgt.

De reacties van de ontvangers waren hartverwarmend, laat De Burcht weten.

"Juist omdat bij deze actie mensen zijn aangedragen buiten onze eigen kring, kwamen de pakketten terecht bij mensen die het echt nodig hadden. Dat was het doel. Delen van de rijkdom die we hebben voor de inwoners uit Sleeuwijk.

Of de actie volgend jaar een vervolg krijgt is nog niet bekend.