WOUDRICHEM • Altena staat zaterdag in het teken van de Altena Regatta. In alle vroegte vertrokken de eerste roeiers vanaf de watersportvereniging in Woudrichem.

De tocht is een initiatief van Stichting Altena Regatta, die enkele jaren geleden is gestart met het idee om inwoners in elke kern een roeiboot, een St Ayles Skiff te laten bouwen.

15.000 euro

De stichting werd zaterdagochtend aangenaam verrast door Rabobank Altena-Bommelerwaard. Ze kregen een cheque van maar liefst 15.000 euro. Zo kunnen ze nog meer nieuwe boten bouwen en alle dorpen van de gemeente Altena met elkaar verbinden.

Een aantal boten is inmiddels gebouwd. De vaartocht van deze zaterdag is georganiseerd om inwoners van andere dorpen kennis te laten maken en enthousiast te maken.

Gedurende de tocht komt de vloot van St Ayles Skiffs, de Zilvermeeuw 5 en twee begeleidingsboten langs verschillende plaatsen.

De verwachting is rond 17:30 uur terug te zijn in Woudrichem.

Fotograaf Jan Noorlandt stond vanmorgen vroeg op om het vertrek van de eerste roeiboten vast te leggen in een mooie reportage.