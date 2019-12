ACS Office in Giessen sluit de deuren

GIESSEN • ACS Office sluit de deuren van de winkel aan de Industrieweg in Giessen.

"We zullen vanaf nu dus ook geen winkelvoorraad meer aanvullen. Wel zullen wij alle bestellingen netjes afhandelen en waar nodig voor klanten nog artikelen bestellen. Wij willen u bedanken voor uw klandizie de afgelopen jaren", laat Bert de Waal, eigenaar van ACS Office, in een brief aan de klanten weten.

De zaak is op 24 december voor het laatst geopend. Online bestellingen plaatsen kan tot 30 december 17:00 uur, daarna worden klanten doorgelinkt naar kantoorartikelen-bestellen.nl, dat de webshop van ACS Office overneemt. Kantoorartikelen-bestellen.nl valt onder EM kantoorsystemen en is gevestigd in Leerdam.