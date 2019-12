Plannen voor hotel met 180 kamers bij De Kurenpolder

HANK • De Kurenpolder wil langs de A27 een hotel met 180 kamers neerzetten. Het college is positief over de plannen.

De gemeente Altena kent immers weinig hotels, aldus burgemeester en wethouders.

"De toevoeging van een hotel langs de A27 is een aanvulling op ons recreatief aanbod. Aangezien het hotel wordt gerealiseerd op het terrein van De Kurenpolder kan daarmee gebruik worden gemaakt van al aanwezige voorzieningen. Het hotel zal wel moeten worden ingepast in de omgeving", staat te lezen in het raadsvoorstel.

Het hotel moet gebouwd worden op tenminste 200 meter afstand van de A27 en als het er eenmaal staat rekent De Kurenpolder in totaal op meer dan 250.000 bezoekers per jaar.

Milieu

De gemeenteraad moet zich nog wel uitspreken over het plan en mag zich bovendien buigen over de gevolgen voor het milieu. Uit een eerste notitie blijkt dat de herontwikkeling van De Kurenpolder in principe 'geen belangrijke negatieve milieueffecten' kan veroorzaken, zegt het college.

Het hotel maakt deel uit van een waslijst aan ontwikkelingen die De Kurenpolder wil meenemen in het nieuwe bestemmingsplan.

Grote reclamebord

Over de meeste veranderingen is het college positief, maar bijvoorbeeld niet over een groter reclamebord langs de snelweg.

"Het huidige reclamebord geeft klachten over licht dat op grote afstand te zien is. Door het bord te vergroten of door een tweede scherm op de paal te zetten, zal er sprake zijn van nog meer lichtoverlast. Een tweede bord richt zich op het verkeer komende vanaf Hooipolder, dus de overlast zal met name zijn voor mensen die buiten onze gemeente wonen. Dit mag echter geen criterium zijn."

De gemeenteraad van Werkendam zag destijds ook weinig in een groter reclamebord.

De Kurenpolder wil eerst een oordeel van de gemeenteraad over de voorgestelde ontwikkelingen, voordat het bedrijf concrete stappen onderneemt. Vervolgens wordt het plan ook voorgelegd aan inwoners.

Tom Oostra