Nieuwe burgemeester Altena geïnstalleerd: 'Egbert, fijn dat je er bent'

ALMKERK • De liefde tussen Egbert Lichtenberg en Altena is opgebloeid. Liefde die zal overgaan in houden van.

Dat waren maandagavond tijdens de installatie van de eerste kroonbenoemde burgemeester van Altena de woorden waarmee Theo Meijboom zijn speech afsloot. Om de hoofdrolspeler van de avond met 'burgemeester Lichtenberg' aan te spreken voelde voor de voorzitter van de vertrouwenscommissie nog wat onwennig, maar de bijeenkomst op het gemeentehuis was dat allerminst. In ontspannen en gezellige sfeer werd Egbert Lichtenberg welkom geheten.

Bitterballen

De inbreng van Philip den Haan van AltenaLokaal, die namens de gemeenteraadsleden de nieuwe burgemeester toe mocht spreken, was grappig en leidde uiteindelijk tot het eerste wapenfeit van Lichtenberg. Hij zal zich hard maken voor bitterballen na de raadsvergadering, zegde hij Den Haan toe.

Niet kort daarna zong de zaal met Wijnand van der Hoeven (ChristenUnie) 'You'll Never Walk Alone' mee. "Er zijn momenten dat je als burgemeester alleen beslissingen moet nemen, maar wij willen met dit lied symboliseren dat je niet alleen loopt", zei Van der Hoeven tegen de nieuwe burgervader. Wethouder Matthijs van Oosten vatte de stemming van maandagavond in één zin krachtig samen: "Egbert, fijn dat je er bent."

Regen

Lichtenberg was 's middags samen met zijn vrouw Nienke en dochters Danique en Fianne in de regen al ontvangen bij Kop van 't Land. De grauwe aankomstbeelden maakten al snel plaats voor de eerste vrolijke bijeenkomst van de dag: het welkom met de 21 kernen van Altena, in Het Brabantse Land in Giessen.

Binnen een strakke tijdslimiet presenteerden alle dorpen en de vestingstad Woudrichem zich aan de familie Lichtenberg, die overigens in de zomer van 2020 haar intrek neemt in een woning in Sleeuwijk.

Smaakt naar meer

"De proeverij in Het Brabantse Land smaakt zonder meer naar meer", zou de kersverse burgemeester 's avonds zelf verklaren. In Altena komen voor hem de 'rode draden van zijn werk en leven samen'. "Wonend in Drechtsteden en werkend in Dongemond heb ik het beste van twee culturen meegekregen, Twee werelden, die ik terug zie in Altena."

Zijn nieuwe ambt vergeleek Lichtenberg met zijn rol als spelverdeler bij zijn volleybalteam en hij verklaarde 'betrokken' en 'betrouwbaar' te willen zijn, zich te willen 'bekwamen in alle verantwoordelijkheden' en bovendien 'balans' te houden in wat hij alles wat hij doet.

"De uitdagingen zijn groot, maar ik wel waken tussen de ambities enerzijds en de mogelijkheden van de organisaties anderzijds. Ik zal de samenwerking zoeken waar dat meerwaarde heeft voor de inwoners en de regio. Altena is meer dan de som de delen. Dat brengt ook verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee."

Tom Oostra