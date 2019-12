Bloesemhoff Andel zoekt nog drie bewoners

ANDEL • Stichting De Bloesemhoff zoekt nog drie medebewoners van de nieuwe woonzorgvoorziening in Andel.

Personen van achttien jaar of ouder, met een WLZ-indicatie en dagbesteding komen in aanmerking.

Dertien van de in totaal zestien appartementen zijn inmiddels toegewezen. Stichting De Bloesemhoff is een (ouder-)initiatief voor de realisatie van een woonvoorziening voor mensen met een beperking en zorgbehoefte.

Energieneutraal

De voorziening krijgt zestien energieneutrale appartementen met 24-uurszorg en twee gemeenschappelijke ruimtes. De doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit jongvolwassenen die voor het eerst op zichzelf gaan wonen. De bouw is eind september gestart op de oude locatie van de Notenhoff in Andel. De oplevering staat vooralsnog gepland in het derde kwartaal van 2020.

Woonlinie is de projectontwikkelaar en Prisma gaat de zorg leveren.

http://bloesemhoff.nl