Verschoorschool geeft licht op Wereldlichtjesdag

SLEEUWIJK • Leerlingen van de Verschoorschool in Sleeuwijk hebben zich ingezet voor Wereldlichtjesdag in Altena.

Voor de bijeenkomst in in Uitwijk zondag hebben ze glazen potjes geverfd. Hier werden kaarsjes in gezet. Na afloop mochten de bezoekers van Wereldlichtjesdag Altena een potje uitkiezen en mee naar huis nemen.

Ieder jaar op de tweede zondag in december worden er wereldwijd kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen.