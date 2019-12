Een still uit de video van 'In de Pomp is het kerst'.

ALMKERK • De medewerkers van jongerencentrum De Pomp in Almkerk hebben de afgelopen weken in het diepste geheim een eigen kerstclip opgenomen.

Deze kerstvideo, die afgelopen zaterdagavond in een afgeladen jongerencentrum werd gelanceerd, is volledig geproduceerd door mensen die actief zijn in De Pomp. Initiatiefnemer Bart Schutte geeft aan dat de video heel positief wordt ontvangen.

Jingle Bell Rock

"Het nummer, dat is geschreven op de melodie van de bekende kersthit 'Jingle Bell Rock', geeft een leuk inkijkje in ons jongerencentrum. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan de uitbreiding van het gebouw. Het pand werd te klein voor het aantal bezoekers dat elke week op onze activiteiten afkomt."

Met de video wil De Pomp nogmaals iedereen bedanken die aan de uitbreiding een bijdrage heeft geleverd en daarnaast iedereen ook 'hele mooie kerstdagen en een gezegend nieuwjaar' toewensen. Het nummer komt binnenkort ook op Spotify.