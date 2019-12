Openbare computers en printer in De Werf

WOUDRICHEM • De Werf in heeft vanaf donderdag openbare computers en een printer beschikbaar voor iedereen die er thuis geen heeft.

Met de aanschaf van vier publieke computers en een printer maakt de Bibliotheek CultuurPuntAltena het voor iedereen mogelijk deel te nemen aan de digitale maatschappij. Zowel leden als niet-leden van de bibliotheek kunnen gebruik maken van de computers en de printer. Kopiëren en documenten scannen is ook mogelijk.

Werkstuk

"Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving, ook als je thuis geen computer of laptop tot je beschikking hebt. Of wanneer je kind bijvoorbeeld een werkstuk moet maken en je thuis niet het juiste programma daarvoor hebt. De drie laptops en één vaste computer op De Werf zijn voor iedereen toegankelijk. We kijken hoe het gaat lopen en of we dit ook in onze andere vestigingen kunnen organiseren", zegt Marian van der Wal, directeur van de Bibliotheek CultuurPuntAltena.

Een aantal programma's en lokale websites is gratis beschikbaar. Maak je gebruik van andere toepassingen en websites, dan vraagt de bibliotheek hiervoor een kleine vergoeding. Dat geldt ook voor het printen en kopiëren. "Uiteraard kunnen bezoekers, zoals studenten of zzp'ers, nog steeds met hun eigen laptop of tablet aan de slag op De Werf en deze ook koppelen aan de printer", benadrukt Van der Wal.

In samenwerking met Seniorweb Land van Heusden en Altena biedt Bibliotheek CultuurPuntAltena ook verschillende cursussen aan om mensen digitaal vaardiger te maken. Het aanbod loopt uiteen van starten met een computer tot het aanvragen van een DigiD of een digitale afspraak maken bij de gemeente.

http://bibliotheekaltena.nl