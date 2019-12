Werkendam heeft energieproducent erbij

WERKENDAM • Altena is sinds eind november een energieproducent rijker. De familie Van Bergeijk uit Werkendam heeft zich aangesloten bij energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie.

De energie van de 1900 zonnepanelen van het gezin is daardoor te koop voor inwoners van Altena. Ad en Merie Van Bergeijk werd geïnspireerd door het voorbeeld van De Bloemplaathoeve in Almkerk. "Het idee om de daken van onze schuren te gaan gebruiken voor zonne-energie speelde al een tijdje", vertelt Ald.

"We koelen en drogen in die schuren de opbrengst van ons land, zoals aardappelen, vlas, blauw maanzaad en uien. Ons eigen verbruik is zo'n 100.000 kWh per jaar, da's best veel. Dus ben ik op de open dag bij Christian van Winden gaan kijken. Hij heeft voor zijn boerderij alles secuur uitgezocht en ons in contact gebracht met Altena Nieuwe Energie. Toen is het balletje gaan rollen. Eigenlijk zouden we al twintig weken operationeel moeten zijn, maar we waren afhankelijk van een netbeheerder met weinig tijd en een gebrekkige onderlinge communicatie bij de leveranciers. Dat was wel frustrerend, want de zon bleef maar schijnen afgelopen zomer. Cees de Bas van de coöperatie heeft geholpen de boel weer vlot te trekken, zodat we op 21 november de installatie aan konden sluiten."

Altena Nieuwe Energie

Merie vertelt over de keuze om de energie te leveren aan Altena Nieuwe Energie: "Wij zelf wonen helemaal vrij en omringd door water in de Biesbosch, op een geweldige plek. Maar wij kijken ook uit op de Amercentrale, waarvan steeds duidelijker wordt dat de biomassa die ze daar stoken helemaal niet duurzaam is. Ik verbaas me nog steeds hoe nonchalant mensen met de natuur omgaan. Wij komen alleen met een boot bij ons huis en daarom is zelfvoorziening iets waar we als gezin over nadenken. Hoe maak je slim gebruik van wat er is en zorg je ervoor dat je jezelf redt? Je wilt zo min mogelijk afhankelijk zijn. Dat zette ons wel aan tot denken over hoe het anders kan en dan besluit je op een gegeven moment: wij gaan zelf stroom opwekken. Duurzaam. En omdat we meer dan genoeg opwekken, kunnen we dat doorverkopen aan de mensen in Altena, en wordt ook Altena wat meer zelfvoorzienend. Het is mooi om een bijdrage te kunnen leveren."