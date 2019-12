Chinezen gek op Dussense klompen

Peter den Dekker in zijn klompenmaker aan de Korn in Dussen. (Foto: Hannie Visser-Kieboom)

DUSSEN • Klompenmaker Peter den Dekker reisde op uitnodiging van Ella Dekker-Bai af naar Shanghai voor een demonstratie over zijn ambacht. Komen Chinezen straks zijn klompenmakerij aan de Korn bezoeken?

"Ella Dekker-Bai is in China geboren en heeft daar contacten met projectontwikkelaars. Bij Shanghai wordt een nieuwe woonwijk gebouwd, in elk van de wijken wordt aandacht besteed aan verschillende culturen, zoals de Nederlandse cultuur. Alle woningen zijn inmiddels verkocht en dat werd gevierd met een evenement. Daar mocht ik iets vertellen over onze cultuur en mijn ambacht van klompen maken. Ik had hier al een film opgenomen in mijn klompenmakerij, waar ik stap voor stap laat zien hoe je klompen maakt. Vanaf het omzagen van een boom, totdat de klomp wordt verkocht. Met een powerpoint zou ik daar ook nog een presentatie verzorgen. Maar ze hadden een grote led-wall, waarop mijn film werd vertoond. Al die Chinezen, die met busladingen kwamen kijken, vonden dat geweldig. Mijn eigen presentatie was niet echt meer nodig. Vanuit Nederland werd ook nog aandacht gevraagd voor immaterieel erfgoed in het openluchtmuseum."

Samen met zijn vrouw Patricia heeft Peter ter plekke ook klompjes beschilderd tijdens het evenement met tulpen, molentjes en 'boerinnekes'.

Voor Den Dekker was het niet zijn eerste buitenlandse trip, hij verzorgde al vaker demonstraties in Europa, Amerika en Vietnam. Dat laatste land bezocht hij op uitnodiging van de ambassade.

"Aan ieder bezoek houd je weer contacten over. Of na mijn lezing in Shanghai straks Chinese toeristen de klompenmakerij gaan bezoeken, weet je natuurlijk nooit. Maar Ella Dekker-Bai organiseert regelmatig werkbezoeken van Chinezen naar Nederland, daar hoort ook een weekprogramma bij met bezoeken aan bijvoorbeeld Volendam en de Keukenhof. Maar ze liet me al weten dat zo'n klompenmaker bezoeken leuker kan zijn en ze komt binnenkort weer naar Dussen. Ik ben nu ook uitgenodigd om nog een keer naar Shanghai te komen als de wijk is gebouwd. Ik heb al gevraagd of ze dat tijdig willen laten weten, dan kan ik alvast mijn materiaal naar China sturen."

Steeds meer bezoekers

De klompenmaker trekt steeds meer bezoekers. "Toen ik zeventien jaar geleden begon met de klompenmakerij dacht ik dit twee of drie dagen in de week te kunnen doen, naast mijn werk in de wegenbouw. Nu werk ik met een team van zestien mensen. Dat is inclusief het werk voor de Hank-O-motief, met de treintjes bied ik ook vervoer door de streek."

Peter den Dekker leerde het ambacht van klompen maken van de oude klompenmaker Piet van Gennip (1917-2010). Hij was de laatste klompenmaker van het geslacht Van Gennip, dat zijn ambacht uitoefende in de oude boerderij het Kornhuys, naast de huidige klompenmakerij aan de Korn.

Hannie Visser-Kieboom