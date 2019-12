Veel belangstelling voor Veenstaete

VEEN • Gelijkvloers wonen in het dorp Veen op loopafstand van de Afgedamde Maas. Dat kan in het project Veenstaete.

De aftrap van de verkoop van het project, dat uit vijftien appartementen bestaat, was zaterdag in het dorpshuis in Veen. Je wordt een dagje ouder. Je huis wordt te groot en de afmeting van de tuin lijkt ook steeds groter te worden. Je behoeften worden ook anders. Het moet allemaal wat gemakkelijker worden.

Met de te bouwen koopappartementen in project Veenstaete hopen makelaars Hofstede en Van der Brugge aan die wensen te voldoen. "Er is veel behoefte aan dit soort woningen, omdat het aanbod voor senioren beperkt is", vertelt makelaar Nico van Vliet van Hofstede Makelaardij.

Gelijkvloers

"Het is verstandig ook voorbereid te zijn gelijkvloers te gaan wonen, omdat je daardoor ook zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. De vraag naar deze woningen wordt, gelet op de vergrijzing, ook steeds groter." Het project Veenstaete telt vijftien koopappartementen en is momenteel het enige project in zijn soort in de voormalige gemeente Aalburg. Er kan gekozen worden uit drie type woningen met een oppervlakte van 84 m2 tot 106 m2. Vijf woningen worden met tuin en terras gerealiseerd.

De woningen op de eerste en tweede verdieping hebben een balkon. De prijzen variëren tussen 259.950 euro en 349.950 euro. Alle woningen zijn gasloos en worden energiezuinig gebouwd. De verwarming geschiedt met een warmtepomp. Elk appartement heeft drie tot vijf zonnepanelen. Bij de meeste appartementen zit een open parkeerplaats en een buitenberging. De appartementen worden gebouwd op De Eng.

Voorzieningen dichtbij

"Op een heel leuke plaats, dichtbij de kerken en de meeste voorzieningen", benadrukt Van Vliet.

Het echtpaar Piet (69) en Julia (65) den Dekker heeft interesse en is deze zaterdagmorgen naar het dorpshuis gekomen voor verdere oriëntatie.

"Ons huidige woning wordt veel te groot om het bij te kunnen houden. Ook om gezondheidsredenen willen we gelijkvloers. We vinden de locatie op De Eng leuk en de bouw in de vorm van een driehoek heel mooi", vertelt Julia. "En het is ook nog eens vlak bij mijn ouderlijk huis", vult Piet lachend aan. "We denken aan een appartement op de eerste of tweede verdieping, want we willen geen tuin meer."

Van Vliet hoopt dat de eerste schop in mei 2020 de grond in kan. Blokland Bouwpartners uit Hardinxveld-Giessendam neemt de bouw voor zijn rekening. De verwachting is dat het project dan in het tweede kwartaal van 2021 opgeleverd kan worden. Op het startschot in het Veense dorpshuis kwamen vijftig mensen af, onder wie twaalf stellen, die mogelijk verdergaan met het traject.

http://www.woneninveenstaete.nl