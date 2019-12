Altena stelt actieplan tegen drugs en alcohol uit

ALTENA • Het lukt het college niet om nog dit jaar met een actieplan te komen om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Altena tegen te gaan.

Het alcohol- en drugsgebruik onder de jongeren in Altena wordt door de gemeente en verschillende partijen als een probleem ervaren.

De bedoeling was dat het plan in december aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd, maar burgemeester en wethouders hebben meer tijd nodig.

"Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd voor alle belanghebbenden en samenwerkingspartners om met elkaar in gesprek te gaan over dit belangrijke thema en de belangrijkste prioriteiten te bepalen. Het college is van mening dat het na de beeldvormende fase tijd is voor actie. Dus aan de prioriteiten worden concrete acties gekoppeld voor het jaar 2020. Daar zijn wij momenteel druk doende mee", aldus het college.

Zoals het er nu naar uitziet, worden de maatregelen in het eerste kwartaal van volgend jaar voor het eerst besproken met de raadsleden.

Het actieplan is opgesteld in overleg met diverse partners en bevat concrete acties voor 2020.

Dat betekent echter niet dat het college op het moment stil zit als het gaat om de aanpak van alcohol- en drugsgebruik en preventie.

Sportclubs en horeca

"Het LEV-project is inmiddels bij nagenoeg alle scholen binnen onze gemeente uitgerold, sportclubs die hulp vragen om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan worden ondersteund, het predicaat 'Gezonde School' is weer uitgereikt en er vindt toezicht en handhaving plaats bij evenementen, sportclubs en horeca", schrijven B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Ook bij de gebiedsregisseurs staat het onderwerp op de agenda.