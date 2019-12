Wijk-GGD'er aan het werk in Altena

ALTENA • Om de toenemende problematiek van personen met verward aan te pakken gaat in de gemeente Altena het komende half jaar een speciale wijk-GGD'er aan de slag.

De wijk-GGD'er kan in een vroeg stadium hulp bieden aan een persoon met verward gedrag en schakelt de nodige hulp en zorg in.

Het doel is dat deze mensen zelfstandig in de eigen omgeving kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. Hiervoor werkt de wijk-GGD'er nauw samen met GGz Breburg, Trema, Farent, de politie en de woningcorporaties.

Veiligheidsrisico's

"We merken dat professionals in onze kernen worden geconfronteerd met veel vragen en toenemende problematiek, waarbij naast zorg ook veiligheidsrisico's spelen, ook in de vorm van overlast voor de omwonenden", zegt wethouder Paula Jorritsma over de inzet van de wijk-GGD'er.

Het project met de wijk-GGD'er loopt in eerste instantie tot medio juni volgend jaar. Als het project een succes is, wil de gemeente Altena het voortzetten.

Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw, een Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.