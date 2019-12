Nieuw bankje langs de Alm

UITWIJK • Het vernieuwde bankje langs de Alm bij Uitwijk wordt vrijdag 13 december officieel in gebruik genomen door wethouders Paula Jorritsma en Peter van der Ven.

Inwoners van Uitwijk kennen het bankje langs de Alm, van de kunstenaars vader Ad en dochter Mariëtte van der Ven. Dit bankje was destijds gerealiseerd in het kader van het project Kunst langs de Alm. Door weer en wind was het bankje versleten geraakt en aan vernieuwing toe.

Mariëtte van der Ven heeft inmiddels een nieuwe versie van duurzamer materiaal ontworpen. Iedereen is vrijdag van harte welkom om aanwezig te zijn, op het bankje zitting te nemen en te genieten van het uitzicht over de Alm. De start is om 13:00 uur in het De Hoogt in Uitwijk.