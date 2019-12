Goof Vos maakt ansichtkaartenboek over Veen

WIJK EN AALBURG/VEEN • Zaterdag 21 december is het zo ver. Dan wordt het ansichtkaartenboek 'Kris Kras door Veen' van Goof Vos officieel gepresenteerd.

Goof Vos (61) houdt van nostalgie. Zo heeft hij een grote collectie solexen. Maar dat is niet het enige. Hij heeft nog een andere hobby met een nostalgisch tintje: het verzamelen van ansichtkaarten van de zeven kernen van de voormalige gemeente Aalburg.

Van het dorp Veen heeft hij er nu zoveel dat hij er een ansichtkaartenboek van heeft samengesteld. Het gebonden boek telt 178 pagina's met maar liefst 336 zwart-witfoto's. "Het is allemaal begonnen in 1997 op de zolder van Jo van Tilborg in Veen", steekt Goof, een geboren Veense, maar al 40 jaar woonachtig in Wijk en Aalburg, van wal.

Hobby geboren

"Daar moest ik voor mijn werk naar een lekkage gaan kijken en wat ik daar toen op die zolder opeens zag was voor mij overweldigend: een hele wand met ansichtkaarten van Veen. Jo had er wel 120 en kon veel vertellen over het Veen van vroeger. Ik was gelijk verkocht. Ik wilde ook zo'n verzameling beginnen. Bij Jo is mijn hobby geboren."

Zijn broer Thijs wakkerde het vuur nog verder aan. "Die vertelde vervolgens dat hij bij het opruimen van ons ouderlijk huis bij ons moeder ook een mapje met 40 ansichtkaarten had gevonden. Het hek was toen echt van de dam."

Beurzen

Aanvankelijk probeerde Goof Vos via het bezoeken van speciale ansichtkaartenbeurzen door het hele land zijn arsenaal te vergroten. Maar hij kreeg ook kennis aan de inmiddels overleden Dick Honcoop uit Veen. Die had zijn hele verzameling net naar het streekarchief in Heusden gebracht. "'Goh jammer', dacht ik, maar gelukkig kon ik die verzameling toch nog overnemen."

Tegenwoordig hebben de mensen bijvoorbeeld apps om met elkaar te communiceren. Dat was vroeger wel anders. "Toen was de ansichtkaart een vorm van communicatie", weet Goof Vos.

Zoals gezegd probeert Vos van alle Aalburgse kernen de ansichtkaarten te verzamelen. De verzameling van het dorp Veen was inmiddels rijp om er een boek van samen te stellen, zodat iedereen deelgenoot van zijn werk kan worden.

Nog nooit vertoond

"Het zijn ansichtkaarten vanaf het jaar 1900 tot begin jaren 70 van de vorige eeuw. Zowel gelopen (verzonden) als ongelopen (onverzonden) kaarten. Er zitten veel kaarten bij die nog nooit vertoond zijn. Ik heb bij alle kaarten de gegevens verzameld. Hierbij heb ik veel gehad aan de reeds verschenen boeken, die Arie Schreuders, Dick Honcoop en Jan Vos hadden uitgebracht. Zodoende kon ik bij elke foto een beschrijving maken."

Zijn vele contacten met de bevolking van de kernen leverden Goof 'den Berm' ('Den Berm' is zijn bijnaam, red.) ook veel gegevens op over waar de foto is gemaakt en wie er opstaan. Goof Vos heeft alle ansichtkaarten met de nodige precisie gescand. "Ze zijn net zo goed als de originele", zegt hij.

Andere dorpen

Goof Vos hoopt in de toekomst stiekem ook ansichtkaartenboeken te gaan maken van de andere dorpen. Van het dorp Wijk heeft hij inmiddels enkele honderden foto's. "Als er mensen zijn die een ansichtkaart hebben wil ik ze graag overnemen of ophalen", doet hij een aanbeveling. Op zaterdag 21 december wordt zijn boek gepresenteerd in het dorpshuis van Veen.

De presentatie is van 10:00 tot 13:00 uur. Om 10.30 uur zal een mystery guest het eerste exemplaar overhandigen aan Jo van Tilborg.

Het boek - er zijn 500 exemplaren van gedrukt - kost 35 euro en kan in het dorpshuis al aangekocht worden. Andere verkoopadressen zijn boekhandel 't Schriivertje in Veen en Cigo Lucas in Wijk en Aalburg. Ook is het boek bij Goof Vos zelf worden gekocht. Dat kan telefonisch (06-20052087) of via e-mailadres goofvos58@hotmail.com

Marry Bouman