Werkendam steekt boeren hart onder de riem

WERKENDAM • Op de fietsbrug over de Dijkgraaf den Dekkerweg in Werkendam hangt sinds dinsdag een spandoek met de tekst 'CO2-opname op volle toeren dankzij het gewas van onze boeren'.

Het spandoek is volgens de initiatiefnemers bedoeld om 'aan de burger een signaal af te geven en duidelijk te maken dat de stikstof- en CO2-opname van de landbouw groter is dan de uitstoot'.

"Daarnaast willen we hiermee de boeren in het Land van Heusden en Altena een hart onder de riem steken, want zij zorgen tenslotte elke dag weer voor de productie van ons eten", laten ze weten.