Kees van der Staaij brengt werkbezoek aan SOVAK

SLEEUWIJK • In het kader van Wereldgehandicaptendag dinsdag bracht SGP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Kees van der Staaij maandag een bezoek aan gehandicaptenzorgorganisatie SOVAK in Sleeuwijk.

Op initiatief van de Werkendamse jongerenafdeling van de SGP werd contact met SOVAK gezocht voor het werkbezoek. De delegatie met Van der Staaij bracht een bezoek aan Ridderpoort 19, een woning van SOVAK in Sleeuwijk waar cliënten negen wonen.

Naast een rondleiding nam teamcoach Lieveke Jespers de tijd om de vragen van de politici te beantwoorden.

Van der Staaij merkte op dat de gehandicaptenzorg over het algemeen alles goed geregeld heeft. Maar SOVAK ervaart ook wel tekorten in de budgetten en op het gebied van de personele bezetting. Ze zouden dan ook graag zien dat de politiek dit meeneemt in haar beleid.

De Werkendamse SGP-jongeren vroegen zich daarbij af of zij in de toekomst als vrijwilligers nog iets konden betekenen voor de mensen met een beperking. Hier reageerden de medewerkers van SOVAK enthousiast op, de SGP-jongeren gaan hier verder over nadenken.