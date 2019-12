Ook in de toekomst wil je dat elke radiator in jouw huis verwarmd wordt door een centraal verwarmingssysteem. Maar de huidige ontwikkelingen kunnen je aan het twijfelen zetten over de toekomstperspectieven van een cv-ketel in huis ten opzichte van die van een warmtepomp. We nemen de stand van zaken op met je.

Ouwe, trouwe gasgestookte cv-ketel

De vraag of de 'ouderwetse' cv-ketel zijn langste tijd heeft gehad, zal door verschillende mensen anders beantwoord worden. Feit is dat de gasvreter van weleer allang verleden tijd is. De cv-ketel heeft zich doorontwikkeld tot de HR-ketel, die aanzienlijk zuiniger met aardgas omgaat en tóch er in slaagt je woning te verwarmen. De nieuwste ontwikkeling is de hybride ketel. Daarmee verwarm je je huis deels met aardgas en deels met een warmtepomp. Het feit dat deze uitvinding überhaupt op de markt gebracht wordt, geeft aan dat er met de huidige stand van zaken nog steeds behoefte is aan een gasgestookte cv-ketel. Tegelijkertijd geeft het aan dat we halverwege zijn met het loslaten van de cv-ketel.

Warmtepomp: klimaatneutrale oplossing

De warmtepomp past in de klimaatneutrale doelen die door steeds meer van ons geadopteerd worden. De warmte die gebruikt wordt is restwarmte of wordt op een duurzame manier opgewekt, zodat je in theorie zonder aardgas je huis kunt verwarmen. Of je jouw radiatoren moet vervangen wanneer je overgaat van een cv-ketel naar een warmtepomp, verschilt per geval. Het kan zijn dat jouw huidige radiatoren niet geschikt zijn voor lage temperaturen. Je kunt dan vloerverwarming toevoegen of je radiatoren vervangen. In dat laatste geval loont het om voor Vasco radiatoren te gaan. Deze combineren efficiëntie en functionaliteit met een stijlvol ontwerp.

Nadelen van een warmtepomp

Aan de huidige generatie warmtepompen kleven echter nog verschillende nadelen. Ze zijn lang niet allemaal krachtig genoeg om ook bij lage temperaturen je huis op temperatuur te houden, wat betekent dat je alsnog zou moeten bijstoken met aardgas en een hybride cv-ketel. Dat is natuurlijk een halve oplossing waarmee je niet het eventuele doel om klimaatneutraal te wonen bereikt. Daarnaast zijn er nog twee voorname ongemakken die huidige gebruikers van warmtepompen ervaren. De pomp produceert behoorlijk wat geluid en veroorzaakt trillingen. Met de nodige maatregelen kan de overlast van de trillingen behoorlijk gereduceerd worden, maar de geluidsoverlast blijft in meer of mindere mate een probleem. Tenzij je dus in een aardgasvrije nieuwbouwwijk een woning betrekt of in een wijk woont die je gemeentebestuur aardgasvrij wil maken, is het verstandig om nog even te wachten op de ontwikkelingen in de komende jaren voordat je voor een warmtepomp kiest.

Het dilemma

Is jouw huidige cv-ketel aan vervanging toe, dan vraag je je wellicht af of het de investering nog wel waard is om een nieuwe aan te schaffen. Het heeft er immers alle schijn van dat we allemaal geacht worden binnen afzienbare tijd ons huis op een andere manier te verwarmen. Hoe snel jouw huis aangesloten gaat worden op een warmtenet is daarbij een factor om in overweging te nemen. Liggen er redelijk concrete plannen vanuit je gemeentebestuur met een tijdspad van slechts enkele jaren? Dan kun je misschien beter voorlopig een cv-ketel huren. Woon je in het buitengebied, dan kun je nog wel even vooruit met een nieuwe ketel.