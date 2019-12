Marcel Fränzel: 'Altena heeft in elf maanden al veel bereikt'

ALTENA • Marcel Fränzel strooit bij zijn vertrek uit Altena met complimenten. 'Iedereen heeft kei- en keihard gewerkt.'

Marcel Fränzel heeft gemengde gevoelens bij zijn afscheid van Altena. Als ervaren waarnemer weet hij dat aan elke periode een einde komt, maar zijn nieuwsgierigheid reikt verder dan 9 december, de dag dat zijn opvolger Egbert Lichtenberg officieel geïnstalleerd wordt als nieuwe burgemeester.

"Ik ben er bijvoorbeeld niet meer bij als het college en de raad een besluit nemen over de Wmo, een belangrijk thema waar de politiek erg mee worstelt. En ook de ontwikkelingen rondom de insteekhaven in Werkendam en op het gebied van duurzaamheid maak ik niet meer mee. Wanneer zullen alle gebouwen en loodsen in Altena van zonnepanelen voorzien zijn? Je bent met zo'n gemeente dag en nacht verbonden en dat blijft zo tot die ambtsketen voor de laatste keer af gaat. Maar ook daarna blijf ik Altena nog wel volgen, hoor."

Sint Anthonis

Sinds 2016 was Fränzel al betrokken bij de fusie van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem en ook in Meijerijstad was hij in 2017 de eerste waarnemend burgemeester van een fusiegemeente. In Sint Anthonis, dat per 1 januari 2022 wil fuseren met Cuijk en Boxmeer, wacht de D66'er, naast de opmaat naar de herindeling, ook een bestuurscrisis. Commissaris van de koning Wim van de Donk ziet in Fränzel de ideale bestuurder om in 'Sint Tunnis' de rust te bewaren.

In Altena bleef het het afgelopen jaar betrekkelijk rustig, stelt Fränzel tevreden vast. "Er kan zomaar gedoe ontstaan in zo'n nieuwe gemeente. Als ik zie hoe in Vijfheerenlanden gediscussieerd wordt over één centrale locatie voor de ambtenaren, dan zitten wij hier met dit mooie pand in Almkerk best wel in een comfortabele positie."

Aan de andere wordt er ook nog wel eens gemopperd op de dienstverlenging van de nieuwe gemeente. "De ambities zijn hoog. Inwoners verwachten meteen hetzelfde niveau van dienstverlening of zelfs beter. Dat is bijna onmogelijk", weet Fränzel, die het gemor ook wel kan relativeren.

Niet klagerig

"Op sommige beleidsvelden gaat het goed en op andere terreinen moeten we nog verder doorontwikkelen. Maar de basisdienstverlening is op orde en dat met zo'n compact ambtelijk apparaat, want Aalburg, Werkendam en Woudrichem zaten niet royaal in de ambtenaren. Als je de gemiddeldes erbij pakt, zaten de drie gemeenten zelfs erg aan de onderkant. Ik vind dat we als nieuwe gemeente Altena na elf maanden al veel hebben bereikt en daarvoor wil ik de organisatie een groot compliment maken. Iedereen heeft kei- en keihard gewerkt. En over het algemeen is de bevolking erg geduldig geweest. Dat past ook bij de volksaard van de mensen hier. Ze zijn doorgaans niet klagerig."

Hij wijst op het speciale team dat ondernemers in Altena met raad en daad bijstaat en op de nieuwe gebiedsregisseurs, die het eerste aanspreekpunt voor de mensen in de dorpen zijn. "Vaak gaat het niet eens om wat de gemeente financieel kan bijdragen, want de inwoners van Altena zijn gewend om hun eigen broek op te houden. Belangrijker is dat ze de medewerking en de ruimte voor hun plannen krijgen."

Fränzel heeft ook veel waardering voor hoe de raadsleden zich ontwikkeld hebben. In het begin moesten ze erg wennen aan het nieuwe vergadermodel en een soms strenge voorzitter. De duur van de spreektijd tijdens de raadsvergaderingen wordt door Fränzel altijd streng bewaakt, ook als iemand nog niet is uitgesproken.

Populariteitsprijs

"Ik ben hier niet aangesteld om de populariteitsprijs te winnen", zegt hij daarover. "Het gaat mij niet om die ene minuut, maar 30 keer één minuut is toch weer een half uur. Bovendien verwatert je boodschap en ook de kwaliteit van het debat neemt af als de vergadering langer duurt."

De goede sfeer binnen het college heeft er eveneens aan bijgedragen dat de vertrekkend burgervader met 'veel plezier en genoegen' in Altena heeft gewerkt. "De chemie is goed. We lachen veel en zijn serieus als dat moet."

Belangrijk tijdens de collegevergadering is de verdeling van de uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen. "Eigenlijk zijn we altijd aanwezig, maar soms kan een kernwethouder niet in zijn of haar dorp zijn. Dan passen we daar gewoon een mouw aan: 'Zeg Peter (van der Ven, red.), vogels zijn ook sport. Zie jij kans om naar de vogeltentoonstelling te gaan?'", vertelt Fränzel lachend.

Zijn opvolger lijkt dan ook in een gespreid bedje terecht te komen. Fränzel en Lichtenberg hebben al meerdere keren om tafel gezeten voor een overdracht. "Ik heb ontzettende waardering voor de keuze van de raad. Egbert is een gedreven man met een geweldige staat van dienst en netwerk. Ik zie het helemaal goed komen."

Drugspanden

Toch zijn er ook zorgen: het aantal drugspanden in Altena zal ook voor de nieuwe burgemeester een belangrijk dossier blijven, verwacht Fränzel. "Dat ik hier zoveel woningen en bedrijven zou moeten sluiten vanwege harddrugs had ik van tevoren niet bedacht. Daarbij gaat de eer ook naar de inwoners, die verdachte situaties bij de politie gemeld hebben. De sociale controle is hier hoger dan gemiddeld."

Tom Oostra