Waterschapsheffingen gaan volgend jaar omhoog

REGIO • De waterschapsheffingen stijgen volgend jaar met circa 5,6 procent. Dat staat in de begroting die Waterschap Rivierenland vrijdag heeft vastgesteld.

De stijging is, naast de prijs- en loonontwikkeling, een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en de 'toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst'.

In het gebied van Waterschap Rivierenland betaalt een gemiddeld gezin met een huurwoning in 2020 in totaal circa 275 euro aan waterschapslasten. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde € 250.000) betaalt in 2020 in totaal circa 387 euro aan waterschapslasten.

In het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is de aanslag hoger dan in de rest van het gebied, omdat het waterschap hier ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom.