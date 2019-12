Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan en Nick Jonas zijn terug in JUMANJI: THE NEXT LEVEL, maar het spel is veranderd.

Als de groep naar Jumanji terugkeert om één van hun vrienden te redden, ontdekken ze dat niets is zoals ze het hadden verwacht. Om te ontsnappen uit het meest onheilspellende spel ter wereld moeten de spelers gevaren trotseren in diverse gebieden, van dorre woestijnen tot aan besneeuwde bergen. Met nieuwe rollen voor o.a. Awkwafina, Danny Glover en Danny DeVito.

Jumanji: The Next Level draait vanaf 12 december in de bioscoop.

Om kaarten te winnen kunt u tot 6 december bellen met 0909-5010581 (€ 0,45 pg + gebruikelijke belkosten) en toets 6.