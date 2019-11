Parelplein Giessen-Rijswijk moet 'parel van Altena' worden

GIESSEN-RIJSWIJK • Wethouder Hans Tanis sprak over een 'historisch moment'. "Weer een stap richting de samenvoeging van de kernen Rijswijk en Giessen", stelde de portefeuillehouder Wonen van de gemeente Altena vrijdagmiddag, voordat hij de eerste paal voor het bouwproject Het Parelplein de grond indreef.

Op de locatie waar vele jaren de voetballers van Rijswijkse Boys achter een bal aanholden bouwt aannemer Tankens nu in samenwerking met Bogor Projectontwikkeling BV Het Parelplein. Op de begane grond (1750 m2) komen zes winkels. Daar bovenop achttien koop- en tien huurappartementen.

Sinds 2014 is er over het project gesproken, vergaderd en nagedacht. Eigenlijk al eerder, vertelde Peter Tankens, directielid van Tankens Andel BV. "In 2010 was architect Cor de Vries er al mee bezig." Vijf jaar geleden werden de plannen meer concreet. Diverse partijen bogen zich erover met uiteindelijk als resultaat een project dat de voorzieningen voor de beide kernen waarborgt.

Restant opgevuld

Inmiddels staat basisschool De Parel er al in alle glorie en heeft partycentrum Brabantse Land haar intrek op de vroegere locatie van de bibliotheek ingenomen. Met de realisatie van Het Parelplein wordt het restant van het braakliggend terrein nu volledig ingevuld.

Behalve de nieuwbouw komt er aan de voorkant van de gebouwen een pleinfunctie en aan de zijkant (hoek Hakstraat/Parallelweg, red.) komt een evenemententerrein. "We hebben gelukkig weinig last gehad van het PFAS- en stikstofverhaal. We hopen dan ook in het eerste kwartaal van 2021 de nieuwbouw op te kunnen leveren", verwacht Tankens.

Ook Hank van Helden, voorzitter van de dorpsraad, vond het vrijdagmiddag een blij moment. "We worden steeds meer gezien als één leefgemeenschap. We hebben al GRC 14 en nu komen we fysiek nog meer tot elkaar. Samen met de gemeente zullen we er hard aan trekken om hier iets moois van te maken. We willen zelfs nog verder gaan: we willen er de parel van Altena van maken", sprak de dorpsraadvoorzitter zijn ambities uit.

Winkels verhuizen

Met de komst van Het Parelplein verhuizen de winkels, De Spar, Mooy Mode, Marskramer, Bakkerij Verba, Harry's Haircenter en Meyler Optiek van de Zalmpassge naar een nieuw onderkomen op Het Parelplein. Van de achttien koopappartementen zijn er inmiddels zeventien verkocht. Van de tien huurappartementen zijn er acht bestemd voor Woonlinie en twee voor beleggers.

Zodra Het Parelplein is gerealiseerd stort Tankens zich in de twee kernen op drie volgende projecten. Op de huidige Zalmpassage worden nieuwe woningen gebouwd en ook op de voormalige locaties van de beide basisscholen staat nieuwbouw op de planning.