Deelnemers voor bevrijdingsoptocht gezocht

UITWIJK/WAARDHUIZEN/GIESSEN/RIJSWIJK • De Oranjeverenigingen van Uitwijk-Waardhuizen en Giessen-Rijswijk organiseren 5 mei 2020 een bevrijdingsoptocht.

Op deze nationale feestdag vieren we dat we 75 jaar in vrede mogen leven. Het thema van de optocht luidt dan ook: 'Kroonjuwelen van de Vrijheid'.

De Oranjeverenigingen nodigen iedereen uit om creatief aan de slag te gaan. "Bouw een mooie praalwagen met je vriendengroep, klasgenootjes, collega's of familie", zo luidt de oproep. Deelnemen kan in een van de drie categorieën: grote wagens, kleine wagens of fietsen.

Opgeven

Opgeven kan via het bestuur van de Oranjeverenigingen of per e-mail: oranjeverenigingbeatrix@hotmail.com (Uitwijk-Waardhuizen) of secretariaat@ov-giessen-rijswijk.nl (Giessen-Rijswijk). Verdere informatie volgt dan zo spoedig mogelijk.