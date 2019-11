Veen krijgt eigen Thuiszorgwinkel

VEEN • Dennis van Roosmalen opent op maandag 9 december De Thuiszorgwinkel in Veen.

In de Thuiszorgwinkel kan iedereen terecht die op zoek is naar (zorg)hulpmiddelen. Denk daarbij aan rolstoelen, rollators en scootmobielen, maar ook aan allerlei accessoires zoals krukken, braces, badkamerhulpmiddelen, mobiele telefoons voor senioren en hulpmiddelen voor de kraamtijd.

De winkel is gesitueerd in de passage tussen Electro World Veen en Reddy Keukens in. "Klanten kunnen dus zoals ze bij ons gewend zijn gewoon gratis voor de deur parkeren, Twee medewerkers van Electro World zijn de afgelopen periode opgeleid tot thuiszorgspecialist. Zij kunnen klanten van de Thuiszorgwinkel helpen met al hun vragen", vertelt Dennis van Roosmalen.

Indoor parcours

Als extra service heeft de Thuiszorgwinkel in Veen een indoor parcours waarop mensen de scootmobielen, rollators en rolstoelen kunnen testen. Het parcours gaat door de showroom van Reddy Keukens. Mensen rijden daar over zeil, hoogpolig tapijt en een houten vloer, maar komen ook drempels tegen op hun weg. Dennis: "Eigenlijk net als buiten op straat. Op ons indoor parcours kunnen mensen heel goed ervaren hoe de scootmobiel, rolstoel of rollator op alle obstakels reageert en op basis daarvan de juiste keuze maken."

Vegro

Voor de thuiszorgwinkel heeft Dennis de samenwerking gezocht met Vegro. Deze organisatie is al dertig jaar lang hét expertisecentrum over zorghulpmiddelen en heeft 65 thuiszorgwinkels door het hele land. De winkel start 9 december met het basisassortiment van Vegro, maar zal het assortiment naar verloop van tijd uitbreiden en verder aanpassen naar de behoefte van de mensen in Veen. Daarnaast kan de Thuiszorgwinkel producten uit het gehele assortiment van Vegro op bestelling binnen een dag leveren.