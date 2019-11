In vergelijking met de landen om ons heen is in Nederland de creditcard nog steeds niet heel erg populair. De voornaamste reden hiervoor is dat wij Nederlanders al in 1990 konden pinnen met onze bankpas. Hierdoor was er nooit veel behoefte om een creditcard aan te schaffen en wij Nederlanders blijken op het vlag van betalen niet zo happig op veranderingen. Een goed voorbeeld was de chipknip, een goed concept dat nooit een succes is geworden.

Toch is er vandaag de dag een gestage groei in de aanschaf en het gebruik van creditcards. Dit komt doordat we steeds meer reizen en overal ter wereld aankopen doen. Zeker de zakelijke reiziger kan tegenwoordig niet meer zonder een creditcard. Het is zelfs een vereiste om een auto te kunnen huren en steeds vaker verplicht om een hotelkamer te kunnen reserveren. De reden hiervoor is dat een creditcard eenvoudig gebruikt kan worden als borg methode.

Daarnaast heeft een beetje creditcard tegenwoordig standaard diverse verzekeringen in het pakket om het leven van de moderne mens nog eenvoudiger te maken. Een aankoop- en reisverzekering zit vaak standaard in het service pakket van een creditcard. Maar waarom zou ik dan voor een zakelijke creditcard aanvragen?

De reden hiervoor is simpel. Met een zakelijke creditcard kan je heel eenvoudig je privé en zakelijke uitgaven gescheiden houden, waardoor je niet allerlei bonnen hoeft te declareren. Daarnaast bespaar je met een zakelijke creditcard ook geld. Het is namelijk zo dat als je ZZP-er of een eenmanszaak hebt, je eigenlijk geen particuliere creditcard meer nodig hebt. De zakelijke uitgaven boek je zakelijk en je privé uitgaven boek je in je administratie gewoon op privé. Zo spaart de zakelijke creditcard tijd en geld, want de kosten voor de zakelijke creditcard kunnen ook nog van de winst worden afgetrokken. Daarnaast heb je nog een voordeel, omdat de aankopen met de creditcard verzekerd zijn, wat een groot voordeel kan zijn bij dure aankopen die later gestolen worden op kapot gaan.

Welke zakelijke creditcard?

Hoe kies je nu de beste business of zakelijke creditcard? Er zijn diverse uitgevers van zakelijke kaarten. De goedkoopste bankonafhankelijke kaarten van dit moment zijn de MasterCard Business Creditcard en de Visa World Business creditcard. Deze 2 kaarten van ICS zijn zelfs het eerste jaar gratis (daarna 35 euro per jaar) en een goede keuze voor iemand die niet zo vaak gebruik maakt van een creditcard.

Wanneer je echter veel gebruik maakt van een creditcard kan het interessant zijn om de wat duurdere American Express Business kaart te kiezen. Deze kaart heeft naast meer service ook een aantrekkelijk Membership Rewards spaarprogramma. Met dit programma kan men punten sparen voor het verkrijgen van mooie gratis cadeaus. De zakelijke kaarten van AMEX hebben tevens een unieke uitgestelde betalingsmogelijkheid van 50 dagen.

U ziet er zijn redenen genoeg om een zakelijke creditcard aan te schaffen. Om ze eenvoudig te vergelijken heeft creditcard-vergelijk.nl alle primaire en secundaire voorwaarden voor u uitgezocht en overzichtelijk neergezet, zodat de juiste keuze snel gemaakt is.