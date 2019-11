Wandelaars halen ruim 3000 euro op voor Stef uit Hank

HANK • Arianne van Ophoven, moeder van Stef uit Hank, haar zussen én vrienden en bekenden hebben 3000 euro bij elkaar gewandeld tijdens de Epilepsie Night Walk in Bunnik.

Het geld gaat naar onderzoek naar epilepsie. Zoontje Stef heeft absences epilepsie en dat is heel moeilijk onder controle te krijgen. Hij mist hierdoor veel momentjes op een dag.

De groep van Stef haalde dus maar liefst ruim 3000 euro op en was daarmee een van de succesvolste groepen die mee deed aan de Epilepsie Night Walk. De totale opbrengst van het evenement was bijna 80.000 euro.

Bijzonder

"Het was een prachtig georganiseerde wandeltocht met live muziek, een heel mooie omgeving en een heel goed verzorgde catering. Echt heel bijzonder om zoveel mensen bij elkaar te zien die allemaal hetzelfde doel hebben en ook heel enthousiast zijn", laat Arianne weten.

De supporters van Stef kozen ervoor om 15 kilometer te wandelen in het donker in het bosrijke gebied. "Het heeft me ontroerd dat er zoveel mensen een donatie hebben gedaan om Stef indirect te helpen de epilepsie onder controle te brengen. Het is zo'n levenslustige en sociale jongen."