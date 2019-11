Vier brandweervrijwilligers koninklijk onderscheiden

GENDEREN • Brandweervrijwilligers Tonnie Bouman uit Eethen, Harold van Drunen en Huib van Hemert uit Genderen en Dick van Vugt uit Sleeuwijk zijn donderdagavond door burgemeester Marcel Fränzel koninklijk onderscheiden.

Vanwege hun langdurige inzet voor de brandweer worden zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tonnie Bouman uit Eethen (48 jaar) is sinds 1994 lid van de vrijwillige brandweer, team Genderen, in de functie Manschap.

Harold van Drunen uit Genderen (46 jaar) is sinds 1994 lid van de vrijwillige brandweer, team Genderen, in de functie Bevelvoerder, Manschap en Oppervlakteredder.

Huib van Hemert uit Genderen (49 jaar) is sinds 1995 lid van de vrijwillige brandweer, team Genderen, in de functie Manschap en Oppervlakteredder.

Dick van Vugt uit Sleeuwijk (46 jaar) is sinds 1997 lid van de vrijwillige brandweer, team Sleeuwijk, in de functie Manschap en Brandweerchauffeur.

Wijziging

Al geruime tijd kunnen leden van de vrijwillige brandweer na twintig dienstjaren worden voorgedragen voor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In overleg met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is besloten om per 1 januari 2020 deze benoemingsgrond voor een koninklijke onderscheiding te beëindigen.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft besloten dat voor alle vrijwillige brandweercollega's die op 1 januari 2020 minimaal twintig jaren in dienst zijn een voorstel voor een koninklijke onderscheiding wordt aangevraagd, mits de persoon hier prijs op stelt.

Uitreiking

De wijziging in het decoratiestelsel heeft tot gevolg dat burgemeester Fränzel dit najaar een groot aantal koninklijke onderscheidingen uitreikt. Twee weken geleden kreeg een groot aantal brandweervrijwilligers verdeeld over twee avonden eveneens een lintje.