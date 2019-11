Groene container mag gratis aan de straat

ALMKERK • Het ophalen van de groene containers blijft ook volgend jaar gratis in de gemeente Altena.

De gemeenteraad steunde dinsdag unaniem het amendement van CDA-raadslid Arno Bouman. Voor het oud papier is een vast tarief van 40 euro per ton afgesproken.

Het college had eerder voorgesteld vanwege stijgende afvaltarieven inwoners ook te laten betalen voor het legen van de groene container.

Groene tuinen

Raadslid Arno Bouman liet weten dat het betalen voor groenafval moeilijk is uit te leggen aan de inwoners. "We willen meer groene tuinen en zien ook graag dat inwoners meehelpen bij onderhoud van openbaar groen." Om de kosten te dekken wordt nu het vastrecht verhoogd en ook moet meer betaald worden voor het per keer laten ledigen van de grijze container.

Oud papier

Het tarief voor het ophalen van oud papier is voor de huidige collegeperiode vastgesteld op 40 euro per ton. "We willen een eerlijke prijs voor de verenigingen om ze optimaal te waarderen." Met het laatste voorstel had ChristenUnie-raadslid Wijnand van der Hoeven grote moeite. "Wat als de prijs omhoog gaat? En als de prijs voor het oud papier daalt, geef je extra subsidie aan de verenigingen."

Wethouder Roland van Vugt had waardering voor het amendement. "Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Onze inwoners doen al veel aan afvalscheiding, maar we hebben de ambitie voor nog minder afval."

Hij repte tevens over wijzigingen in het ophaalfrequentie van de containers in het nieuwe afvalcontract. Zo zal deze voor de grijze container mogelijk naar zes weken gaan en zal de groene container in de winter minder vaak worden opgehaald.

Hannie Visser-Kieboom