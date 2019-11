Opnieuw discussie over lokale omroepen

ALMKERK • Tijdens de raadsvergadering dinsdag ontstond opnieuw een debat over de keuze tussen de lokale omroepen RTV Altena en de Aalburgse Omroep Stichting.

Dit naar aanleiding van de brief met extra uitleg over de zienswijze van de raad aan het Commissariaat voor de Media.

Burgerstem Altena en AltenaLokaal roerden zich het meest in het debat. Beiden kozen in juni van dit jaar voor de Aalburgse Omroep Stichting als lokale omroep voor de nieuwe gemeente Altena.

Schamen

Raadslid Pauline van den Tol gaf aan zich te schamen voor de brief aan het Commissariaat voor de Media. "We zijn op de vingers getikt omdat ons advies incompleet was, maar deze brief gaat summier in de op de vragen en is slecht onderbouwd."

ChristenUnie-raadslid Wijnand van der Hoeven verweet het college eveneens dat de vragen onvoldoende worden beantwoord in de brief. "Waarom is de brief ook niet in de raad met de woordvoerders besproken?" Van der Hoeven achtte het risico groot dat het commissariaat opnieuw geen genoegen neemt met het advies van de raad. Toch stemde zijn partij wel in met de brief.

Dat deed AltenaLokaal niet. Woordvoerder Shah Sheikkariem sprak van een 'dossier met hobbels' en de 'wet van Murphy'.

"In het dossier is fout op fout gemaakt. Waarom hebben we niet meer tijd genomen en de burgers betrokken bij wat voor soort media ze willen?"

Onvolledig

Hij noemde de eerste brief al onvolledig, omdat daarin geen aandacht was besteed aan de tegenstem van AltenaLokaal om te kiezen voor RTV Altena.

Ook toonde hij zich verbolgen dat de gemeente geen contact had gezocht met de Aalburgse Omroep Stichting over haar zienswijze aan het Commissariaat voor de Media.

Raadslid Kees de Waal (Progressief Altena) onderbrak het betoog van Sheikkariem. "De grootste fout ligt bij de omroepen zelf. Zij zijn de bron van het probleem, omdat ze niet samen wilden gaan."

Het betoog van AltenaLokaal leidde ook tot ergernis bij SGP'er Arjan Versluis. "We hebben hier al zeven uur en 34 minuten in het openbaar over gesproken, dus wat is het doel van uw betoog?"

Het debat werd afgesloten met het tegen stemmen van AltenaLokaal en Burgerstem Altena tegen het verzenden van de brief aan de commissariaat.

Hannie Visser-Kieboom