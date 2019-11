Hoge Raad van Adel overhandigt ‘wapendiploma’ aan Altena

ALMKERK • Voorafgaand aan de raadsvergadering dinsdag overhandigde de Hoge Raad van Adel aan burgemeester Marcel Fränzel het 'wapendiploma' van de gemeente Altena.

Het wapen met de twee afwende zalmen van het Land van Altena en het rad van het Land van Heusden was in maart al gepresenteerd, maar werd bij koninklijk besluit op 17 april officieel vastgesteld.

De formele beschrijving is: 'In goud afgewende zalmen van keel en in een ingedreven punt van sabel een rad van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels". De twee zalmen werden vanaf de Middeleeuwen al door de Heren van Altena in hun wapen gevoerd. Het rad vindt zijn oorsprong in Heusden, maar was tevens onderdeel van het wapen van de voormalige gemeente Aalburg. De twee zalmen kwamen zowel in het wapen van de gemeente Werkendam als de gemeente Woudrichem voor.'

Heraldiek van het wapen

De voorzitter van de Hoge Raad van Adel, jonkheer mr. J.P. de Savornin Lohman overhandigde het 'wapendiploma' aan de burgemeester. Drs. J.C.C.F.M. van Borne gaf uitleg over de heraldiek in het wapen. Zo gaat de voorkeur bij de samenstelling van een nieuw gemeentewapen altijd uit naar eenvoud.

De overhandiging van het diploma vormde het sluitstuk van de procedure die leidde tot het officiële gemeentewapen voor de gemeente Altena. Bij de overhandiging waren vertegenwoordigers aanwezig van de Historische Kring, Streekarchief en Erfgoed Altena.

Zij waren betrokken bij de totstandkoming van het wapen. Ook Jos Korthout dacht mee over het wapen, hij had eerder zelf een ontwerp gemaakt.