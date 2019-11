'n Tikkie Anders zoekt het 'n Tikkie Verderop

SLEEUWIJK • Nienke de Groot stoorde zich eraan dat er maar weinig leuke werkplekken in de regio waren voor mensen met een beperking. Zonder enige horeca-ervaring besloot ze vijf jaar geleden om met de komst van winkelcentrum De Nieuwe Es een lunchroom te beginnen, met voldoende werkplekken voor deze doelgroep. Met de opening van Kadofabriek 'n Tikkie Verderop lijkt de geschiedenis zich te herhalen en duikt ze wederom met haar medewerkers in het diepe.

Vanaf 30 november is Kadofabriek 'n Tikkie Verderop dé plek als het gaat om kazen, vers gebrande noten, bonbons, themacadeaus en catering. Met de nieuwe, ruime keuken kan dit laatste op grotere schaal dan nu het geval is. Net als bij de lunchroom zal ook de kadofabriek werkplekken bieden voor mensen met een beperking. "Ik vind dat er gewoon een leuke werkplek moet zijn voor die mensen", licht Nienke toe. "Zij moeten belangrijk zijn en kunnen groeien. Ze moeten met een gevoel naar hun werk gaan dat ze iets nuttigs gaan doen."

Nienke wil in haar Tikkie-vestigingen wel kwaliteit leveren. "Dat het een Tikkie Anders is, wil dat nog niet zeggen dat het dan ook een stukje minder kan zijn. Bij ons krijg je geen afdankertjes op basis van de gunfactor. Want dan komen mensen ook niet meer terug." Dat geldt overigens ook voor de producten die de kadofabriek straks gaat verkopen. Nienke is momenteel in de leer hoe ze de noten moet branden en het is de bedoeling dat ook haar medewerkers dat straks zelf gaan doen.

Nieuwe uitdagingen

Voor de medewerkers is de opening van Kadofabriek 'n Tikkie Verderop best spannend, maar het biedt ook nieuwe uitdagingen. Zo ziet Sandor het wel zitten om straks op de nieuwe locatie de catering voor zijn rekening te nemen. "Want hoe vaker je catering maakt, des te meer kans je ook hebt dat je dan mee mag om bestellingen weg te brengen."

Ricardo kijkt het meest uit naar de nieuwe keuken en dan vooral dat daar nieuwe ovens komen te staan. "Nu komen ze op drukke momenten met appeltaarten in de keuken. Dan zetten ze die in de oven en dan krijg ik een bestelling voor een Big Tikkie Burger. Dan krijg ik het op mijn zenuwen."

In de kadofabriek is ook voldoende ruimte voor medewerkers in een rolstoel. Het aanrechtblad is in hoogte verstelbaar en er is een invalidentoilet aanwezig. Nieuwe medewerkers en vrijwilligers kunnen zich nog steeds bij Nienke melden. Daisy en Nathan kijken vooral uit naar de komst van de nieuwe medewerkers. "Die kunnen we dan lekker plagen, want dat hoort erbij", grapt Nathan.

Marianne van de Werken