Marcel Fränzel naar Sint Anthonis

ALTENA • Marcel Fränzel is sinds vrijdag ook waarnemend burgemeester van de gemeente Sint Anthonis.

Deze overstap heeft geen gevolgen voor de gemeente Altena. Fränzel verdeelt zijn tijd de komende weken, totdat op 9 december Egbert Lichtenberg als nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd, over twee gemeenten.

Fränzel is vanwege zijn vertrek uit Altena al wel bezig zijn werkzaamheden over te dragen, maar is gewoon aanwezig bij zijn laatste college- en raadsvergaderingen op het gemeentehuis in Almkerk.

Marleen Sijbers

In Sint Anthonis volgt Fränzel Marleen Sijbers op. Zij stapte eerder deze maand op, omdat ze binnen het gemeentebestuur te weinig ruimte kreeg om haar taak als burgemeester uit te voeren.

De CDA-fractie heeft daarom aan commissaris van de Koning Wim van de Donk om een onderzoek naar de bestuurscultuur gevraagd. "Dit verzoek heeft er mede toe geleid dat de waarnemend burgemeester de opdracht heeft om alles te doen wat nodig is om te komen tot goede, werkbare bestuurlijke verhoudingen in de gemeente", laat Sint Anthonis in een persbericht weten.

Cuijck en Boxmeer

"Daarnaast is hem gevraagd te werken aan een goede uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad van Sint Anthonis over de toekomstige herindeling." Sint Anthonis is voornemens om per 1 januari 2022 te fuseren met Cuijk en Boxmeer.