Pro Seniore boos over afwijzing extra subsidie

ALTENA • Stichting Welzijn Pro Seniore maakt bezwaar tegen het feit dat het college het verzoek om een verhoogd subsidiebedrag voor 2020 heeft afgewezen.

Volgens de stichting is een extra bedrag van zo'n 47.000 euro voor volgend jaar gerechtvaardigd, omdat ze vanwege de herindeling 'veel extra taken' van de gemeente Aalburg heeft overgenomen.

"De gemeente Aalburg leverde daarbij een inzet van ambtelijke uren en nam de kosten voor haar rekening", schrijft Pro Seniore in een bezwaarbrief aan burgemeester en wethouders. Daar komt bij dat instellingen in de voormalige gemeenten Werkendam en Woudrichem wél subsidie kregen voor deze taken en in 2020 ook opnieuw subsidie krijgen van de gemeente Altena.

Bestrijding van eenzaamheid

Gelijke monniken, gelijke kappen, vindt Pro Seniore, dat voor 2019 nog zelf geld heeft gevonden om deze taken voor één jaar uit te kunnen voeren. Maar: "Wij kunnen, naast onze lopende werkzaamheden en diensten, al deze welzijnstaken er niet zomaar bij doen en in het kader van bijvoorbeeld de bestrijding van eenzaamheid extra noodzakelijke inspanningen leveren. Als wij de taken niet hadden overgenomen, was er een groot gat gevallen voor de ouderen van de voormalige gemeente Aalburg."

Sociaal domein

Ook stelt Pro Seniore dat een extra subsidie kan helpen om de tekorten binnen het sociaal domein tegen te gaan. "Ons werk zorgt er immers voor dat u juist In het sociaal domein minder kosten maakt. De door u gepropageerde samenredzaamheid en sociale cohesie heeft inwoners nodig die zich gehoord voelen en worden ondersteund. Met andere partijen, meestal ook organisaties met voornamelijk vrijwilligers, zorgen wij daarvoor."

Pro Seniore werkt zelf met zo'n 150 vrijwilligers en raadt verder bezuinigen met klem af. "Bezuinigen op vrijwilligers, die zoveel doen om het ouderen mogelijk te maken zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, is niet verstandig. Dezelfde vrijwilligers haken dan af en het beroep op de Wmo wordt groter."

De stichting heeft ook de gemeenteraad ingelicht van haar bezwaren tegen het besluit van het college.

Tom Oostra