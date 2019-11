Petra Timmermans legt de lat hoog bij SOOLvA

ALTENA • SOOLvA, verantwoordelijk voor de openbare basisscholen in de gemeente Altena, heeft een nieuwe bestuurder.

Waar in het verleden in het basisonderwijs over een algemeen directeur gesproken werd, wordt daar thans het stempel 'voorzitter college van bestuur' op gedrukt. Petra Timmermans is de nieuwe verantwoordelijke en haar naam klinkt Veens en zo is het ook; ze is er eentje van 'Simon van de Lange Tes'.

Ze volgde onlangs Roel Hoogendoorn op. Hij is in mei vertrokken naar een grote onderwijsorganisatie met 5000 leerlingen op 29 basisscholen in de regio Gooi en Vechtstreek.

Kleuterjuf

Petra is van huis uit kleuterjuf. "Ik heb geleerd dat het ontzettend belangrijk is dat kinderen goed in hun vel zitten. Als dat niet het geval is, kun je het vergeten dat er leerresultaten worden bereikt. De klas, de school en de thuissituatie moeten voor het kind als een warm nest zijn."

Petra heeft inmiddels ervaring opgedaan in alle groepen maar belandde in haar inmiddels imposante loopbaan op enig moment in het management: adjunct op scholen in o.a. Geldermalsen en Zaltbommel, directeur op o.a. de J. Henri Dunantschool in Wijk en Aalburg en Den Biekûrf in Babyloniënbroek. Het onderwijs trok haar als kind al zeer aan.

"Ondanks dat met name mijn vader het maar niks vond dat ik ging studeren, heb ik doorgezet. Nog elke dag ga ik met enthousiasme naar mijn werk. Inmiddels mag ik zeggen dat ik een schat aan ervaring heb in zowel het lesgeven als in het aansturen van scholen. Een deel van mijn expertise heb ik opgedaan in het speciaal onderwijs en ook die ervaring draagt bij aan een veelzijdige rugzak. In de gemeente Aalburg ben ik verantwoordelijk geweest voor twee scholen en dat was lang niet altijd gemakkelijk. De Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA) stond destijds in de kinderschoenen en stuitte in de beginjaren op veel weerstand van leerkrachten en ouders. Meer dan eens werd ik in een onmogelijke spagaat gemanoeuvreerd. Van de toenmalige algemeen directeur moesten we bezuinigen, terwijl mijn hart zei dat we juist extra mensen moesten aanstellen. Gelukkig ligt die tijd achter ons en is SOOLvA een gezonde organisatie geworden, waar deskundig toezicht op gehouden wordt door de raad van toezicht. Mijn taak is om het geheel dagelijks te besturen en dat doe ik met passie en toewijding."

Terug op het oude nest

De goedlachse Petra is, zoals ze dat zelf zegt, terug op het oude nest.

"Als directeur van de twee eerder genoemde scholen had ik regelmatig contact met alle schooldirecteuren binnen de stichting. In 2018 maakte ik een overstap naar een school in Gelderland, maar nu ik terug ben ervaar ik mijn nieuwe baan als een mooie uitdaging. Ik stuur acht scholen aan, voer het beleid van SOOLvA uit en bewaak de kwaliteit. Met de individuele leerkrachten en ouders heb ik minder direct contact. De directeur op iedere school is de leidinggevende op de werkvloer, is het aanspreekpunt voor collega's, kinderen en ouders. Mijn taak is faciliterend, ik moet zorgen dat er middelen zijn om het onderwijs optimaal te laten verlopen. Ik zal de samenwerking zoeken met andere partners, zoals schoolbesturen en scholen in onze regio. Wie op dit moment voor de klas staat ervaart de druk van het lerarentekort, voelt de hete adem van de onderwijsinspectie, merkt dat de maatschappij veel van scholen vraagt. Steeds vaker worden er taken aan het lespakket toegevoegd door de overheid en de verplichting om alles vast te leggen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Velen klagen over de administratieve rompslomp en verlangen terug naar de tijd dat lesgeven de hoofdmoot van het onderwijs vormde. Het is mijn taak om samen met de directies keuzes te maken."

"Het is belangrijk dat de stichting financieel gezond blijft", zegt Timmermans over haar ambities.

"Daarnaast zet ik me met hart en ziel in voor onderwijs op maat en dat betekent dat we het onderwijs meer afstemmen op de behoefte van ieder kind. Passend onderwijs moet een uitdaging worden en niet iets wat van boven is opgelegd. Met een mooi woord ben ik groot voorstander van thuis-nabij-onderwijs. SOOLvA kent in tegenstelling tot het onderwijs in zijn algemeenheid een lichte toename van het aantal leerlingen. De manier waarop onze scholen leerlingen en ouders benaderen, krijgt waardering. Belangrijk vind ik dat we de kwaliteit van het onderwijs zichtbaar verhogen, ik leg de lat derhalve hoog. Betere scores zijn een must en de weg naar excellent onderwijs wordt ingeslagen. De meerwaarde van de kleine school zullen we nog meer voor het voetlicht plaatsen. Iedere school kent plussen en minnen. Ik zet me in om de minnen om te zetten naar plussen en zal tegelijkertijd aandacht geven aan de huidige pluspunten die mogen uitgroeien tot parels. De man of vrouw in de klas moet het verschil maken en dus blijft bijscholing een must."

Burgerschap

En dat is nog niet alles, vervolgt ze. "Burgerschap zal de komende tijd zichtbaarder worden. Ik zie het als een uitdaging om de wereld in de scholen te halen en andersom dat de kinderen de wereld in gaan. Bij al die ambities zal niemand zo maar in het diepe worden gegooid. Ik zorg voor zwemvesten en vaardigheden. Samen gaan we iets betekenen voor elkaar en voor de ander. Voor ogen houd ik dat het binnen SOOLvA niet om mij gaat maar om de stichting, de scholen, de kinderen, de ouders. Ik heb in mijn loopbaan al heel wat scholen gehad, maar het warme bad dat deze baan geeft is ongekend. Hier ga ik echt nooit meer weg. De bekende vis in het water ben ik en die positiviteit kan ik goed gebruiken. Privé heb ik de voorbije periode nogal wat voor mijn kiezen gehad; twee keer in korte tijd een uitvaart meemaken van een dierbare gaat je niet in de koude kleren zitten. Deze nieuwe baan kwam voor mij precies op het goede moment voorbij. Wat een voorrecht om dit mooie werk te mogen en te kunnen doen."

Henk Poelakker