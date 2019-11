Even geen drinkwater uit Afgedamde Maas vanwege gif

POEDEROIJEN • Drinkwaterbedrijf Dunea is tijdelijk gestopt met inname van rivierwater uit de Afgedamde Maas bij Poederoijen, vanwege een vervuiling op de Maas. Er zit te veel van het bestrijdingsmiddel Prosulfocarb in het water.

Het gif, dat wordt gebruikt in de aardappelteelt, is in België in de rivier terechtgekomen. Rijkswaterstaat is samen met de Belgische autoriteiten op zoek naar de bron van de vervuiling.

Dunea gebruikt voor de productie van drinkwater hoofdzakelijk rivierwater uit de Afgedamde Maas. Het bedrijf is nu tijdelijk geswitcht naar de Lek.

"De afgelopen jaren hebben we vaker de Lek als bron of als extra bron gebruikt en we houden er rekening mee dat dit de komende jaren vaker nodig is. Om de effecten van lange droge perioden en vervuilingen het hoofd te bieden is Dunea voor de lange termijn zelfs op zoek naar nog een bron", schrijft het bedrijf op zijn website.