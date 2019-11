Inloophuis voor mensen met kanker opent in De Werf

De ideeën voor een inloophuis ontstonden deze zomer na de tweede editie van de Samenloop voor Hoop in Altena. (archieffoto: Jan Noordlandt )

WOUDRICHEM • Vanaf half januari opent het inloophuis voor mensen die kanker hebben (gehad) de deuren in De Werf, het voormalige gemeentehuis in Woudrichem.

In juni van dit jaar zijn de eerste plannen voor het inloophuis ontstaan, naar aanleiding van de succesvolle tweede Samenloop voor Hoop. Het is de bedoeling dat vrijwilligers gaan optreden als gastvrouw en gastheer. Mensen die kanker hebben (gehad) kunnen er terecht voor een kop koffie of thee, een luisterend oor en ontmoeting met gelijkgestemden.

Naast de ontmoetingen worden in de toekomst ook workshops en lezingen georganiseerd.

Metamorfose

De ruimte voor het inloophuis krijgt op dit moment een metamorfose, om de gewenste huiselijke sfeer te scheppen. Woensdagavond 20 november komen de aanstaande vrijwilligers van het inloophuis voor de eerste keer bij elkaar. De bijeenkomst vindt plaats in De Werf, nog niet in de 'eigen' ruimte, maar ze zullen er zeker even een kijkje nemen.

Het inloophuis gaat vanaf half januari elke woensdag open. De ene week 's ochtends, de andere week 's avonds, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers. Extra vrijwilligers zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden via inloophuis.altena@gmail.com, bij Nico van Rijswijk (06-37401066) of Jenny van Mersbergen (06-23096613).