Jolanda van Veen eerste 'MaesTro' dirigent van Genderen

GENDEREN • Jolanda van Veen is de eerste MaesTro dirigent van Genderen.

In een bomvol dorpshuis streden zaterdagavond in totaal zes kandidaten in de wedstrijd, die was georganiseerd door muziekvereniging Excelsior.

De overige vijf deelnemers waren: Gerrit Roelofs, Linda Branderhorst, Cor Boer, Pim Bouman en Liesbeth van Wijlen.