JA! Jeugdfanfare Altena wint Survento Fanfare Festival

ALTENA/SURHUISTERVEEN • JA! Jeugdfanfare Altena heeft zaterdag het Survento Fanfare Festival gewonnen in het Friese Surhuisterveen.

Sopraansaxofoniste Elin van der Ham won bovendien de solistenprijs.

Presentatie

Bij het festival gaat het niet alleen om de muziek, maar spelen programma-opbouw, een goede presentatie van het orkest en het entertainmentgehalte ook een belangrijke rol.

Acht jeugdige muzikanten van JA! hebben een prachtige show bedacht rond met thema 'Around the world in 30 minutes, ft JA! Airlines'.

'Barcelona'

Bekende melodieën uit diverse Europese landen passeerden de revue met als hoogtepunt het JA!-koor dat a capella het nummer 'Barcelona' zong van Montserrat Caballé en Freddie Mercury.

De reis ging vervolgens via Afrika naar Amerika.

Binnenkort is de hele Survento-show van JA! online te zien. Houd de facebookpagina of website van JA! in de gaten.