MEEUWEN • Op de Witte Molen in Meeuwen is zaterdag het boek 'Op reis naar het verleden van Meeuwen. Over wonen en werken, oorlog en vrede' gepresenteerd.

Het eerste exemplaar werd aangeboden aan vrijwillig molenaar Jan van Gelder, die met Aartjos Hak al vele jaren zorg draagt voor deze parel van Meeuwen. In deze 179 bladzijden tellende uitgave, die ook sfeervolle afbeeldingen in kleur bevat, beschrijft Cees de Gast in vijftig verhalen de boeiende geschiedenis van Meeuwen, vanaf de Middeleeuwen tot nu.

Over ridder Jan van Drongelen, de stichter van het Kasteel, die tegen de graaf van Holland moet vechten en ridder Dirk van der Merwede die vecht aan de zijde van gravin Jacoba van Beieren. De strijd laait weer op als in de Tachtigjarige Oorlog Spaanse soldaten het dorp binnenvallen en het Kasteel innemen.

Aangrijpende verhalen

Er zijn aangrijpende verhalen bij, zoals de zware overstroming die Meeuwen in 1740 treft.

Zes jongens uit Meeuwen en Babyloniënbroek moeten in 1812 met het leger van keizer Napoleon mee naar Rusland en keren niet naar huis terug.

Op 10 juni 1845 wordt Meeuwen door een vreselijke brand geteisterd die 26 gezinnen treft.

Aangrijpend zijn ook de verhalen over de Tweede Wereldoorlog. In november 1944 wordt Meeuwen frontgebied en moeten de bewoners evacueren. Het dorp wordt van tijd tot tijd beschoten en zwaar gebombardeerd, zoals op 31 december 1944. Na de bevrijding worden voor de teruggekeerde bewoners noodwoningen neergezet. Ook de periode na de oorlog komt ruimschoots aan de orde, zoals de Oranjefeesten.

Het boek is voor 12 euro verkrijgbaar bij de auteur (0416-352390), bij de molenaars op de Witte Molen (zaterdagmiddag) en bij 't Schrijvertje in Veen.