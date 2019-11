Burgemeester sluit drugspand in Werkendam

WERKENDAM • Burgemeester Marcel Fränzel heeft vrijdag een woning aan de Sluijterstraat in Werkendam voor drie maanden, omdat er een handelshoeveelheid harddrugs is aangetroffen.

Het is de tweede keer dat in deze straat een drugspand wordt gesloten.

Het is verboden gedurende de sluitingsperiode het pand te betreden. Omwonenden die zien dat het pand weer in gebruik wordt genomen of dat pogingen gedaan worden het pand te betreden door de verzegeling te verbreken, worden verzocht de politie te bellen.

Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damocles-beleid. De maatregel moet bijdragen aan de vermindering van drugscriminaliteit en daarmee aan de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.