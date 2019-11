Fusie zorgorganisaties loopt vertraging op

REGIO • De geplande fusie van zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring loopt vertraging op.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft laten weten dat er een vergunning moet worden aangevraagd en dat meer onderzoek nodig is naar de gevolgen van de voorgenomen fusie tussen de drie zorgorganisaties, voordat zij een definitief besluit kan nemen.

De ACM wil toetsen of er voor toekomstige cliënten voldoende keuzevrijheid op het gebied van geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf overblijft in o.a. de gemeenten Dongen en Oosterhout.

Onzeker

Annet Boekelman, bestuurder van Volckaert: "We betreuren het dat de ACM heeft besloten vooralsnog geen toestemming te verlenen voor de fusie. Dit betekent dat de streefdatum van 1 januari 2020 onzeker is. Een vertraging is absoluut niet in het belang van onze cliënten en medewerkers."

Bestuurder van De Riethorst Stromenland, Mireille de Wee, vult aan: "Door deze vertraging zijn wij helaas nog niet in staat de handen ineen te slaan om de grote maatschappelijke uitdagingen, waar we in de zorgsector voor staan, het hoofd te bieden. Denk hierbij aan de forse toename van kwetsbare ouderen, de groei van wachtlijsten en de grote tekorten op de arbeidsmarkt."

De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring hebben vorig jaar de ambitie uitgesproken om per 1 januari 2020 te fuseren. Kwalitatief goede zorg blijven leveren die aansluit op de wens van de cliënt in het gebied tussen de steden Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem is daarbij het uitgangspunt, zegt John Moolenschot, bestuurder van Schakelring.

"Onze organisaties zien uit naar een mooie toekomst samen. Gezamenlijk hebben we meer kennis en expertise in huis, evenals een groter zorgaanbod. Bovendien vergroot een fusie onze aantrekkelijkheid als werkgever en kunnen we meer investeren in innovatie en technologische ontwikkelingen."

Vertrouwen

De bestuurders van de zorgorganisaties zijn ervan overtuigd dat ze alleen door te fuseren cliënten in de regio de beste zorg dicht bij huis kunnen blijven bieden. De vergunningsfase van de ACM zien zij met vertrouwen tegemoet.